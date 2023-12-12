قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن استجواب رؤساء جامعات أمريكية مثل بنسلفانيا وهارفارد ومعهد ماساتشوستس في الكونغرس، يشبه محاكم التفتيش في العصور الوسطى.

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع حزبي بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، إذ أوضح جليك أن عمليات الاستجواب جرت على خلفية سماح رؤساء بعض الجامعات للطلاب بالتظاهر دعماً لفلسطين.

وأشار إلى أن ردّ رؤساء الجامعات كان "هذه هي حرية التعبير، فنحن نسمح حتى بمناقشة الأفكار الأكثر إثارة للدهشة والصدمة في الجامعة".

وأكد أن "هذا المشهد يأخذنا إلى الخلف وتحديداً للعصور الوسطى، إذ كانت تعقد محاكم التفتيش".

ولفت إلى أن رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل، لم تحتمل الضغوطات واضطرت للاستقالة، وعُيّن رئيس اتحاد الجمعيات اليهودية في شمال أمريكا بديلاً عنها.

وأشار إلى أن الجميع يضطر "للصمت أمام الضغوط"، مضيفاً: "محاكم التفتيش الجديدة هذه تشكل تهديداً على كل ما حققه العقل والعلوم والبشرية من خلال الحضارة".

وتطرق جليك لتصريح للرئيس رجب طيب أردوغان عندما قال: "ستجري محاسبة مسؤولي الهجمات الإسرائيلية على غزة في لاهاي وأمام الإنسانية"، معرباً عن ثقته في تحقيق ذلك يوماً ما.

وأردف أن "الملفات التي جهزتها تركيا لمحاسبة إسرائيل في إطار جرائم الحرب، وصلت إلى مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية".

والأحد، استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية ليز ماجيل بعد أيام من الانتقادات والضغوط في أعقاب شهادتها في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي حول تزايد معاداة السامية في الحرم الجامعي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.