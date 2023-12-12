أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، استقبال 68 مريضاً من سكان غزة، في مطار "أتيمسغوت" بالعاصمة أنقرة.

ووصل المرضى إلى تركيا مع مرافقيهم البالغ عددهم 61 شخصاً، عبر طائرة تابعة لوزارة الدفاع التركية، انطلقت من مطار العريش في مصر.

وبيّن قوجة في تصريحات للصحفيين أن المرضى الذين وصلوا اليوم هم "37 رضيعاً وطفلاً، و31 بالغاً"، موضحاً أن 4 من المرضى يعانون من داء السرطان، بينما أصيب الباقون بكسور وجروح مختلفة.

وتابع: "أصبح لدينا الآن 182 مريضاً بعد من وصلوا اليوم، ليبلغ إجمالي من جرى نقلهم بالمرافقين 359 شخصاً".

ولفت إلى وفاة مريضين حتى الآن، ورقود 6 في وحدات العناية المركزة.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أن من بين المرضى الواصلين اليوم طفلة تدعى ريتال، تواجه خطر بتر ساقيها، مؤكداً متابعته لحالتها من كثب.

مستشفى ميداني تركي قريباً قرب معبر رفح

ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول آخر التطورات بشأن إنشاء المستشفيات الميدانية، قال قوجة إنهم تفقدوا 3 مواقع من قبل إلا أنها لم تكن مناسبة.

وتابع: "وجدنا أن المنطقة الرابعة الواقعة على مقربة من معبر رفح الحدودي مناسبة، وفي محادثاتنا مع كل من مصر وإسرائيل وجدوها مناسبة أيضاً. بدأت الاستعدادات لإنشاء المستشفى الميداني قريباً".

واعتباراً من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت تركيا بنقل مرضى السرطان من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء حسب مصادر فلسطينية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.