كشفت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء، من أجل استئناف المفاوضات مع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، أملاً في التمكن من إطلاق سراح المحتجزين لديها. في وقت تتشبث فيه حركة حماس، برفضها القاطع لأي حديث قبل وقف إسرائيل عدوانها على غزة.

وليست هذه المساعي الإسرائيلية وليدة إرادة حرة لقادة تل أبيب، بل نتاج الضغط المتواصل الذي تعيشه منذ بداية الحرب، وصولاً إلى الأيام الأخيرة، إذ بدأ الدعم الغربي لعدوانها على غزة في الانحسار، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية ميدانيّاً توجيه الضربات القاسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل مستعدة للتفاوض

حسب ما نشرت القناة 12 العبرية، يوم الاثنين، فإن إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات، من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أن الفئة التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها "تظل إنسانية، وتشمل النساء اللاتي ما زلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمُسنّين".

يأتي هذا بعد هدنة مماثلة جرى التوصل إليها مع حماس في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دامت زهاء أسبوع، وتمكنت من خلالها إسرائيل من تحرير نحو 105 من أسراها لدى المقاومة، بينما أفرجت إسرائيل عن 240 أسيراً فلسطينيّاً، قبل أن تستأنف عدوانها على غزة.

ويرى قادة إسرائيل أن الأوضاع الميدانية تسمح لهم باستئناف المساعي للوصول إلى اتفاق هدنة وتحرير مزيد من المحتجزين. وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي للقناة العبرية، قائلاً: "الظروف التي يمكن في ظلها بدء صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو إسرائيل، قد نضجت الآن".

وأشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن "رئيس الموساد ديدي برنيع، تلقى توجيهات جديدة ببدء الاستماع إلى ما يقوله الوسطاء (...) وإذا أراد القطريون التحدث، فسوف نستمع".

وفي ذات السياق، نقلاً عن قناة "سكاي نيوز عربية"، قالت مصادر مصرية مطلعة إن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة مع حماس. وأوضحت ذات المصادر أن الجانب المصري انخرط بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأمريكي.

وترفض المقاومة الفلسطينية أي استئناف للمفاوضات مع إسرائيل، إلا بعد وقف الأخيرة عدوانها على غزة. وأكّد القيادي في حماس أسامة حمدان، أنه "لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة"، لافتاً إلى أن "تسريبات الجانب الإسرائيلي بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي وتهدف لمواجهة الضغوط الداخلية".

الخناق الدولي يضيق على إسرائيل

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توقع وزير الخارجية الإسرائيلي تصاعد الضغط الدولي على بلاده. وقال وقتها إن الضغط الدولي على بلاده في تزايد من أجل إنهاء الحرب مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، وأضاف: "أمام هذه الضغوطات من أسبوعين إلى ثلاثة لتصبح ذات فعالية على قرار حكومته".

اليوم، وبعد انقضاء هذه المدة المتوقعة، يتجه المجتمع الدولي نحو تضييق الخناق على إسرائيل من أجل وقف عدوانها. وهو ما كشفته أحداث الأسبوع المنصرم، حين اتجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة والتنبيه بأن الحرب في غزة تمثل تهديداً للأمن الدولي.

وهو ما أيّده أطراف دوليون، كانوا بالأمس القريب أبرز الداعمين لإسرائيل في ما أسموه "حق الدفاع عن نفسها". وأيّد مسؤول الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، قرار الأمين العام للأمم المتحدة، وحثّ أعضاء الاتحاد الأوروبي على دعم ذلك القرار.

وانعكست هذه الدعوات على مناقشات مجلس الأمن، يوم الجمعة، لقرار تقدمت به البعثة الإماراتية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ دعم أعضاء المجلس القرار، بوالمقابل كان الفيتو الأمريكي هو العقبة الوحيدة أمام تمريره.

وبالرغم من استمرار هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، فإن عدداً من المحللين يتوقعون وصوله قريباً إلى نقطة نهاية، ذلك مع تزايد الضغط الخارجي والداخلي على إدارة بايدن، ومخاوف الرئيس الأمريكي من خسارة شعبيته وهو على بُعد أقل من عام على موعد الانتخابات.

ودوليّاً، كتبت صحيفة نيويورك تايمز، أن واشنطن تعيش تحت ضغط دولي متزايد بعد فيتو وقف إطلاق النار. وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار الأمريكي، واصفاً إياه بـ"علامة العار الذي سيتبع الولايات المتحدة لسنوات عديدة"، كما انتقد ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة حليفه الأمريكي، قائلاً: "لا نرى أي تناقض بين مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين".

وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية أن الضرر السياسي الذي يلحقه الاشمئزاز العالمي الناتج عن ذلك بحليف إسرائيل الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الغرب، غير قابل للإصلاح.

وقال روب بارسون، رئيس تحرير قسم القضايا الدولية بقناة "فرانس 24"، إن "الفيتو الأمريكي جعل إدارة بايدن تحت ضغط كبير، وبالتالي يزيد الضغط الأمريكي على الإسرائيليين خلف الكواليس من أجل حماية المدنيين". واستشهد المحلل بكلمات وزير الخارجية الأمريكي، الذي قال إن "رصيد إسرائيل قارب على النفاد".

وتوقعت هآرتس أن تشهد الأسابيع القادمة صداماً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن. وقد برزت مؤشرات الصدام بعد انتهاء الهدنة الإنسانية مطلع الشهر الجاري، وما صاحبها من حديث علني من إدارة بايدن يتعلق بضرورة أن "تبذل إسرائيل جهوداً فعلية لتقليل الخسائر البشرية والمادية بين المدنيين في غزة".

ومساء الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب قصفها "العشوائي" لغزة وإنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات مع نتنياهو.

وتعد تصريحات بايدن التي أدلى بها أمام مانحين لحملته الانتخابية لعام 2024 الأشد انتقادا حتى الآن لتعامل نتنياهو مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وفي ذات السياق، أصدرت حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً، يوم الثلاثاء، يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في غزة للسماح "بالوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية" إلى جميع المدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

خسائر ميدانية جسيمة

وحتى الآن، فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف التي حددها لعدوانه على غزة، ويعد أبرزها تحرير أسراه لدى المقاومة الفلسطينية وتدمير حركة حماس. وهو ما يمثل ضغطاً متزايداً عليه، مع استمرار احتجاجات عائلات الأسرى وتصدع جبهته الداخلية.

وبالإضافة إلى هذا، تكبَّد الجيش الإسرائيلي خسائر ميدانية ثقيلة. فمنذ اندلاع عمليته البرية في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو 111 من جنوده، فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن جرح ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي، 58% منهم إصاباتهم خطيرة.

وفي تصريحاته الأخيرة، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسَّام، أبو عبيدة، بأن مقاتلي الحركة دمَّروا بشكلٍ كُلي أو جُزئي أكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة، مشدداً في تسجيل صوتي له على أن "لا نتنياهو ولا حكومته ولا صهاينة البيت الأبيض يستطيعون تحرير جندي واحد، والعملية الفاشلة أثبتت ذلك".

وليست غزة الجبهة الوحيدة التي يتلقى الاحتلال الإسرائيلي الضربات من خلالها، بل يشهد الشمال الإسرائيلي تصعيداً نتيجة لقصف تشنه المقاومة من الأراضي اللبنانية، إذ أعلن "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، أنه استهدف 8 مواقع ونقاطاً للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن مقاتليه استهدفوا "موقع بياض بليدا الإسرائيلي، ونقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع العاصي، وموقع‎ ‎حدب يارون، وموقع‎ ‎الراهب ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة فيها"، كما استهدفوا "مرابض ‏مدفعية إسرائيلية في (منطقة) خربة ماعر‏، وحققوا إصابات مباشرة".

وتستمر جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية العابرة لمضيق باب المندب، مطبقة بذلك الحصار على الواردات الإسرائيلية عبر هذا المعبر البري. وأعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، استهداف سفينة نفط نرويجية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، "بعد رفض طاقمها جميع النداءات التحذيرية".

وتضع العمليات الحوثية في مياه باب المندب إسرائيل تحت ضغط اقتصادي، وتُضاعف من تكلفة الحرب التي تشنُّها على غزة. وحسب الدكتور مأمون أبو عامر، الباحث المختص بالشأن الفلسطيني، فمن المتوقع أن تشهد أسعار السلع في إسرائيل ارتفاعاً نتيجة هذه العمليات.

وفي حديثه مع TRT عربي، يعزو أبو عامر ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين، وكذلك طول المسافة التي تقطعها السفن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن، وقد يؤدي أيضاً إلى تلف بعض المواد.