سياسة
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رئيس برلمان قبرص التركية: مزاعم إسرائيل استخدام إيران لأراضينا لا أصل لها
أكّد رئيس برلمان قبرص التركية زورلو تورا، أن ادعاءات إسرائيل باستخدام إيران أراضي بلاده في أنشطة إرهابية مزاعم لا أصل لها، تسعى من خلالها إلى التستّر على الهمجية التي يقوم بها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
رئيس برلمان قبرص التركية: مزاعم إسرائيل استخدام إيران لأراضينا لا أصل لها
رئيس برلمان قبرص التركية: زورلو تورا ينتقد مزاعم إسرائيل باستخدام إيران أراضي بلاده في أعمال إرهابية / صورة: AA
12 ديسمبر 2023

انتقد زورلو تورا رئيس برلمان جمهورية شمال قبرص التركية مزاعم إسرائيل بأن إيران تستخدم أراضي بلاده لما سمّته تل أبيب "أنشطة إرهابية".

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الثلاثاء، تعليقاً على المزاعم الإسرائيلية هذه، بحسب ما نقلته وكالة أنباء قبرص التركية (تاك).

وأضاف أن "هذه المزاعم التي لا أصل لها لا تكفي للتستر على الهمجية التي يقوم بها نتنياهو".

وأكد أن "نتنياهو جزّار الإنسانية سينال عقابه يوماً ما من دون شك"، وأوضح أن اتهامات نتنياهو تتجاوز بلاده وتستهدف تركيا أيضاً في الوقت نفسه، وأردف: "حكومة تل أبيب دولة إرهاب".

والاثنين، أعلنت وزارة خارجية قبرص التركية رفضها بشدة مزاعم إسرائيل في هذا الخصوص، واصفة إياها بالتصريحات التي "تتنافى مع الحقائق".

والأحد، زعمت إسرائيل أنها "أحبطت هجمات" خططت لها إيران ضد أهداف "يهودية وإسرائيلية" في إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وبحسب مكتب نتنياهو، أحبطت الأجهزة الأمنية والإنفاذية في إدارة جنوب قبرص اليونانية، بالشراكة مع جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) "بنية تحتية" إيرانية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية.

وزعم "الموساد" أن الموقوف الإيراني يوسف شهبازي عباس علي، كان يستعد للقيام بعملية في إدارة جنوب قبرص اليونانية.

ونفت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بشكل قاطع المزاعم التي تدّعي أن عباس علي خطّط لتنفيذ عملية عبر أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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