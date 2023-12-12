انتقد زورلو تورا رئيس برلمان جمهورية شمال قبرص التركية مزاعم إسرائيل بأن إيران تستخدم أراضي بلاده لما سمّته تل أبيب "أنشطة إرهابية".

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الثلاثاء، تعليقاً على المزاعم الإسرائيلية هذه، بحسب ما نقلته وكالة أنباء قبرص التركية (تاك).

وأضاف أن "هذه المزاعم التي لا أصل لها لا تكفي للتستر على الهمجية التي يقوم بها نتنياهو".

وأكد أن "نتنياهو جزّار الإنسانية سينال عقابه يوماً ما من دون شك"، وأوضح أن اتهامات نتنياهو تتجاوز بلاده وتستهدف تركيا أيضاً في الوقت نفسه، وأردف: "حكومة تل أبيب دولة إرهاب".

والاثنين، أعلنت وزارة خارجية قبرص التركية رفضها بشدة مزاعم إسرائيل في هذا الخصوص، واصفة إياها بالتصريحات التي "تتنافى مع الحقائق".

والأحد، زعمت إسرائيل أنها "أحبطت هجمات" خططت لها إيران ضد أهداف "يهودية وإسرائيلية" في إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وبحسب مكتب نتنياهو، أحبطت الأجهزة الأمنية والإنفاذية في إدارة جنوب قبرص اليونانية، بالشراكة مع جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) "بنية تحتية" إيرانية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية.

وزعم "الموساد" أن الموقوف الإيراني يوسف شهبازي عباس علي، كان يستعد للقيام بعملية في إدارة جنوب قبرص اليونانية.

ونفت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بشكل قاطع المزاعم التي تدّعي أن عباس علي خطّط لتنفيذ عملية عبر أراضيها.