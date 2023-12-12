أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 7 بينهم طفل، ما يرفع الحصيلة إلى 282 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن الشاب رشاد محمد تركمان (18 عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وفي بيان سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاماً)، إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه من دون علاج.

كما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاماً)، بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان بجنين، في أثناء العدوان على جنين.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 282 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح الثلاثاء وصول 4 شهداء إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين.

اعتقال 400 فلسطيني بالضفة

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها تجاوز 100 الثلاثاء و400 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف في بيان الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ صباح اليوم أكثر من 100 مواطن من جنين ومخيمها كحصيلة أولية، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، لكن ما تزال عمليات الاعتقال مستمرة.

وتابع أن حصيلة حالات الاعتقال في محافظة جنين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بلغت أكثر من 400، شاملاً من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة.

وأضافوا أن الاحتلال فرض حصاراً على أحياء في المخيم، وتمركزت قواته أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وفلسطينيين وسُمعت أصوات تفجيرات"، وفقاً للشهود.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمّرة يشنّها على قطاع غز ة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.