أكد مجلس الاتحاد الأوروبي ضرورة "مواصلة الأجندة الإيجابية" مع تركيا خلال المرحلة المقبلة، واصفاً إياها بـ"الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد وصاحبة الدور الرئيسي في عديد من المصالح المشتركة".

جاء ذلك في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع في بروكسل الثلاثاء لمجلس الشؤون العامة المكوّن من الوزراء المسؤولين عن شؤون التوسع في دول الاتحاد.

وأضاف البيان أن "تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ولا تزال صاحبة دور رئيسي في عديد من المصالح المشتركة".

وأكّد ضرورة مواصلة "حوار مفتوح" بين تركيا والاتحاد، ومعالجة المشكلات المشتركة، والتعاون في قضايا أساسية مشتركة مثل الهجرة، والمناخ ومكافحة الإرهاب وغيرها من الملفات الإقليمية.

بدوره قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع أوليفر فارهيلي في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماع، إن وضع أسس لبداية جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، يتطلب مواصلة الأجندة الإيجابية بين الطرفين.