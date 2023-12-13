ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل بدأت "ضخّ مياه البحر في أنفاق حماس" بقطاع غزة.

ونقلت في تقرير لها، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل بدأت بتنفيذ خطتها المتعلقة بإغراق أنفاق غزة بمياه البحر.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأن عملية إغراق الأنفاق بمياه البحر "تجري عبر 7 أنظمة ضخ مختلفة، ومن المتوقع أن تستمر لأسابيع".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، تجنّب التعليق على الأمر، واكتفى بالقول إن "العمليات التي تستهدف الأنفاق تجري في إطار سري".

وفي وقت سابق، أعرب مسؤولون أمريكيون في حديثهم لـ"وول ستريت جورنال" عن قلقهم من أن يؤدي ضخ مياه البحر في شبكة الأنفاق إلى تلوث مصادر المياه العذبة وتضرر البنية التحتية في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل رصدها حتى اليوم قرابة 800 نفق، مؤكدةً في الوقت نفسه أن شبكة الأنفاق الموجودة أكبر بكثير مما هو معلوم، وفق المصدر نفسه.

والأربعاء الفائت، نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، عن زوجة أسير إسرائيلي أُطلق سراحها من غزة مؤخراً قولها لأعضاء المجلس الوزاري الحربي في اجتماع سابق بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب: "إنهم (الأسرى) في الأنفاق، وأنتم تتحدثون عن إغراقها بمياه البحر".

وأضافت، دون أن يذكر الموقع اسمها: "لقد وضعتم السياسة فوق إعادة المختطفين، لقد ضرب زوجي نفسه (لا يزال محتجزاً ا لدى المقاومة الفلسطينية) لأن الأمر كان صعباً، وأنتم لا تفكرون إلا في إسقاط حماس".

ورداً على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.