بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة لليوم الـ68 على التوالي، وسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة بتنفيذ عمليات اقتحام وحملة اعتقالات واسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حزما، قضاء القدس المحتلة، كما اعتقلت أسيراً محرَّراً بالبلدة القديمة في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الأمعري في رام الله، فيما أظهرت صور بثها ناشطون اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

كما اقتحمت القوات مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، في وقت تحاصر فيه قوات إسرائيلية الحي الشرقي لجنين بعد تجدد الاشتباكات فيه، وعززت وجودها بمزيد من الآليات والجرافات في المنطقة.

وأُصيب مساء الثلاثاء، 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدتَي كوبر ونعلين، شمال وغرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن" شاباً (26 عاماً) أُصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الباطن ببلدة كوبر، إلى جانب إصابة طفل (14 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي قرية نعلين، قالت الوكالة إن "3 مواطنين أُصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

استمرار عملية جنين لليوم الثاني

ولليوم الثاني يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين، الأربعاء، الذي أسفر عن سقوط 7 شهداء، إضافةً إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في اقتحام الجيش الإسرائيلي المستمر لمخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلى 7، بينهم طفل، ما يرفع الحصيلة إلى 282 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها دماراً واسعاً في البنية التحتية، إذ دمرت قوات الاحتلال دوار الأسير الشهيد كمال أبو وعر في حي الجابريات بجنين، ودوار الشهيد في حي البساتين، ودوار الشهداء في حي المراح في جنين، وقصفت منزلاً ومحلاً تجارياً في مخيم جنين.

وقصفت قوات الاحتلال منزل القيادي في كتيبة جنين، عدي بعجاوي، بصواريخ حارقة في الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية.

جاء ذلك بعد انسحاب عدد من آليات الاحتلال من مخيم جنين لتعيد الانتشار في المنطقة الشرقية ضمن عملية عسكرية مستمرة في المدينة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة كفر دان ومدخل بلدة اليامون غرب جنين. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة جنوب جنين.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن جيش الاحتلال وسَّع عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ليشمل معظم أحياء المدينة، "حيث قصف ليلة الثلاثاء بصاروخ (إنيرجا) منزلاً في الحي الشرقي، وأحدث دماراً كبيراً فيه".

كما حاصرت قوات إسرائيلية في الحي ذاته عدداً من المنازل، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، برفقة عدة جرافات تدمر البنية التحتية، حسب "وفا".

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال "التي حوّلت عدداً من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، وفرض جيش الاحتلال حصاراً كاملاً على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات" يضيف المصدر.

كما قصفت قوات الاحتلال منزلين في مخيم جنين يعودان لعائلتي العموري والسمور، ومنعت الدفاع المدني من الوصول إلى المكان للسيطرة على الحريق، كما شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحوّل إلى التعليم الإلكتروني من بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كان قد أُعلن مساء أمس، استشهاد الشاب رشاد محمد تركمان (18 عاماً)، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 7.

والثلاثاء أُعلن استشهاد أربعة شبان فلسطينيين جراء استهدافهم بشكل مباشر بقصف لطائرات الاحتلال المسيّرة، في حي السيباط بمدينة جنين.

كما حاصرت قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، والرازي، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

حملة اعتقالات

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمتها منازل المواطنين في مدينة جنين ومخيمها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ صباح اليوم، أكثر من 100 مواطن من جنين ومخيمها في حصيلة أولية، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، ولا تزال عمليات الاعتقال مستمرة.

وأضاف بيان لنادي الأسير أن حصيلة حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 400 حالة، مضيفاً أن ذلك يأتي "في إطار العدوان الشامل والمستمر على شعبنا، وتصاعد حملات الاعتقال في الضّفة".

وأشار إلى أن محافظة جنين تشهد منذ بداية العام الماضي "تصاعداً في عمليات الاعتقال مع ما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات وعمليات اقتحام ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.

ويتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، إضافةً إلى 282 قتيلاً ونحو 3300 جريح وقرابة 3810 حالات اعتقال بالضفة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.