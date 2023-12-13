سياسة
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"لوقف تغطيته الحرب".. إسرائيل تقصف منزل صحفي فلسطيني في غزة وتقتل والده
قال صحفي فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي قصف منزل عائلته شماليّ قطاع غزة، لوقف تغطيته الحرب على القطاع. وأسفر القصف عن استشهاد والده، الذي لم يتمكن من دفنه بسبب القصف المكثَّف.
"لوقف تغطيته الحرب".. إسرائيل تقصف منزل صحفي فلسطيني في غزة وتقتل والده
الصحفي أنس الشريف في أثناء تغطيته القصف الإسرائيلي على غزة / Others
13 ديسمبر 2023

قصف الجيش الإسرائيلي الاثنين، منزل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف الذي يعمل لصالح قناة الجزيرة الفضائية في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شماليّ قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد والده.

وقال الشريف إن "قصف المنزل جاء بعد أسابيع من تهديدات وصلت إليّ من ضباط إسرائيليين لوقف تغطيتي أحداث الحرب الإسرائيلية، ووقف النشر من مخيم جباليا شماليّ القطاع".

وأوضح أن "الجيش أراد أن يرتكب جريمة بحقّ عائلتي، التي كان معظم أفرادها الستين داخل المنزل قبل ساعة من استهدافه، لكن القصف المكثف في محيطه دفعهم إلى النزوح إلى مركز للإيواء، فيما بقي والده منفرداً".

وكشف الشريف أن الصاروخ الذي أطلقته الطائرات الإسرائيلية "اخترق الطابقين الثالث والثاني من العمارة السكنية التي بها منزل عائلته دون أن ينفجر، ثم انفجر في الطابق الأرضي الذي تقطن به العائلة".

واستكمل: "هذا القصف أسفر عن استشهاد والدي وهو قائم يصلّي العصر".

وأوضح أنه لم يرَ عائلته ووالده منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف لحظة وداعه لوالده بـ"المؤلمة والصعبة، فكانت هذه النظرة التي ألقاها عليه لحظة اللقاء الأولى منذ الحرب، والأخيرة".

وبيّن أنه لم يتمكن من دفن والده داخل مقبرة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف وإطلاق النيران الدائم، ما يحول دون قدرتهم على الحركة.

وأشار إلى أنه دفن جثمان والده داخل ساحة مدرسة تتبع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا.

وذكر أنه تلقى خبر استشهاد والده الصادم والمؤلم، وهو يرفع تقريراً لقناة الجزيرة يكشف فيه "الجرائم الإسرائيلية" للعالم.

وأردف: "في هذا التقرير وثّقت جريمة حدثت بحق النازحين وشهادات مدنيين استخدمهم الاحتلال دروعاً بشرية في محاولة التقدم إلى مخيم جباليا".

وأكد الشريف أن استهداف الجيش الإسرائيلي لوالده "لن يوقف تغطيته للحرب"، قائلاً: "مستمر في التغطية وإيصال الرسالة، وما زلت في المخيم أنقل الصورة والحدث لأن هذه قضية أمة ارتبطت بنا ويجب أن نرسلها إلى العالم".

وخلّفت الحرب المدمّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، حتى مساء الثلاثاء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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