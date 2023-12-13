استُشهد أكثر من 40 فلسطينياً بينهم 10 أطفال وأُصيب العشرات خلال الـ24 ساعة الأخيرة إثر قصف جوي للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصل 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر في خان يونس جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، من بينهم طفلان أحدهما رضيع، وفق مصادر طبية في القطاع.

كما استُشهد طفلان آخران أحدهما رضيع وأُصيب 7 في قصف استهدف منزلاً لعائلة العامودي في مخيم حان يونس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 9 فلسطينيين بينهم أطفال استُشهدوا في استهداف الجيش الإسرائيلي منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، "ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر بمخيم خان يونس".

وأفادت الوكالة بأن القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي تَجدَّد في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استُشهد طفلان، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة فطاير بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة وحيي التفاح والدرج.

استهداف الطواقم والجرحى

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت ليلة الثلاثاء على اقتحام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع بعد قصفه وحصاره عدة أيام.

وقال بيان للوزارة، الأربعاء، إنه جرى "احتجاز كل الذكور من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة خارج المستشفى... واستجواب الذين احتُجزوا تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس قبل أن يخلى سبيل عدد منهم، وأُطلق النار عليهم وأُصيب 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين".

وأوردت أن قوات الاحتلال "ما زالت تحاصر المستشفى وتطلق النار والقذائف داخله، وتمنع التحرك داخله، وتَحرم الموجودين فيه من الماء والطعام والكهرباء".

وفي بيان منفصل، الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة نفاد تطعيمات الأطفال بشكل كامل الكامل، مضيفةً أن ذلك "ستكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض خصوصاً بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة".

وطالبت المؤسسات الأممية بـ"سرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها إلى جميع مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة" و"التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفيات".

مفقودون في القطاع

في السياق كشف مدير الإمداد بالدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير، عن نحو 8 آلاف بلاغ عن مفقودين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في المناطق الجنوبية والشمالية.

وتابع في تصريح صحفي أن الأمطار تُفاقِم معاناة سكان القطاع "خصوصاً مع تدمير الاحتلال مختلف المرافق"، مضيفاً أن نداءات استغاثة تصل إلى الدفاع المدني "مع انتشار الأمراض في عدد من المدارس، حيث يتجمع النازحون".

ووجَّه المغير نداءً من أجل توفير مزيد من سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى قائلاً: "نحن بحاجة إلى سيارات إنقاذ التي فقدنا معظمها بفعل الاستهداف المباشر من الاحتلال".

وتسبب العدوان الإسرائيلي في تجويع سكان قطاع غزة وتشريد 85% منهم، فضلاً عن انتشار الأمراض، حسب الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة.

عزلة إسرائيل

وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في القطاع، وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حليفته إسرائيل أن القصف "العشوائي" للمدنيين ينال من الدعم الدولي.

وبعد تحذيرات شديدة من مسؤولي الأمم المتحدة حول تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، تصاعدت حدّة الضغوط الدولية على إسرائيل، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 على قرار يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، وإلى حماية المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المحتجزين.

وشبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، ووصف بـ"المروع" تسجيلاً مصوراً يُظهر نسف مدرسة تابعة للوكالة.

وأكد لازاريني في منشور على منصة إكس، أن "جميع المرافق العامة ومن بينها المستشفيات ومدارس الأمم المتحدة يحميها القانون الدولي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.