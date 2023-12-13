سياسة
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30 عائلة مهدَّدة بالتهجير.. الأردن يُدين قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ في القدس
أدان الأردن قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس الشرقية المحتلة لإقامة "قطار هوائي" (التلفريك)، مشدداً على أنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي". ويعرِّض قرار الاحتلال 30 عائلة في حي البيضون ببلدة سلوان للتهجير من منازلهم.
30 عائلة مهدَّدة بالتهجير.. الأردن يُدين قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ في القدس
30 عائلة مهدَّدة بالتهجير.. الأردن يُدين قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ في القدس / Others
13 ديسمبر 2023

أدان الأردن، الثلاثاء، قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس الشرقية المحتلة لإقامة "قطار هوائي" (التلفريك)، مشدداً على أن القرار يمثل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت محافظة القدس (أعلى تمثيل فلسطيني للمدينة) إن القوات أخطرت 30 عائلة في حي البيضون في بلدة سلوان، بالتهجير من منازلهم خلال شهرين، لبناء قاعدة للقطار الهوائي.

وتُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة لعقارات وأراضٍ فلسطينية بنحو 8 آلاف و725 متراً مربعاً.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها "أدانت قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي وصولاً إلى البلدة القديمة بالقدس، في خطوة مرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات منظمة اليونسكو".

وأكّدت الوزارة أن "مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، وجميع محاولات تغيير وضع القدس وطابعها يمثل خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك "الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية".

الخارجية شدّدت على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها وتغيير وضعها القانوني، لاغية وباطلة".

ويبدأ القطار الهوائي من القدس الغربية ويصل إلى جبل الزيتون ثم إلى منطقة باب المغاربة القريبة من حائط البراق، الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو "حائط المبكى" الملاصق للمسجد الأقصى.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بكثافة على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها في 1981.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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