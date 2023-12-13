امتنعت ألمانيا عن التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، فيما أيّدت أستراليا القرار.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية في بيان عبر منصة إكس، مساء الثلاثاء، إلى أن مشروع القرار "لا يذكر لماذا اضطرت إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها".

وتابعت: "لأن حماس هاجمت إسرائيل بوحشية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولأن حماس تريد مواصلة تدمير إسرائيل".

واستدركت أنه في الوقت نفسه، سيكون من الخطأ رفض مشروع القرار الحالي "لأننا نريد إنهاء معاناة الفلسطينيين".

وأوضحت أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تركهم في مواجهة قرار صعب، مؤكدةً رغبة ألمانيا في إنهاء المعاناة التي لا تُطاق.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بعد صدور قرار الأمم المتحدة: "بفعلنا ذلك (التصويت)، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وتجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

وتابعت وونغ: "القرار الذي أيّدناه يتماشى مع الموقف الذي أوضحناه من قبل بشأن هذه القضايا".

وأصدرت كندا وأستراليا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً، الثلاثاء، يدعم وقف إطلاق النار. وتشكل الدول الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، تحالفاً مخابراتياً يُعرف باسم "العيون الخمس".

وقالت وونغ: "نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا حلفاء مقرّبون للغاية، وأن تتحدث الدول ذات التفكير المماثل معاً لدعم الموقف الذي عبّرنا عنه"، مضيفةً أن البيان كان قيد المناقشة "منذ بعض الوقت".

والولايات المتحدة هي أحد أقرب حلفاء أستراليا. وبالإضافة إلى "العيون الخمس"، فالدولتان جزء من الاتفاقية الأمنية "أوكوس" مع بريطانيا، وهناك توافق في سياستيهما الخارجية منذ عقود.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إلى "هدنة فورية لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجرت الموافقة على مشروع القرار المقدَّم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بأغلبية 153 عضواً، ومعارضة 10، وامتناع 23 عن التصويت.

ويطالب القرار بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار (في قطاع غزة) لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين".

كما يطالب القرار المعنون بـ"حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وخلّفت الحرب المدمّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح، حتى مساء الثلاثاء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.