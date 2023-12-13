سياسة
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444 منذ 7 أكتوبر.. مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال معارك الليلة الماضية مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم منذ ساعات فجر اليوم إلى 10.
444 منذ 7 أكتوبر.. مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك غزة
فجر الأربعاء.. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين بينهم 5 ضباط في معارك شمالي قطاع غزة / صورة: Reuters
13 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط وجندي خلال معارك الليلة الماضية مع الفصائل الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم منذ ساعات فجر اليوم، إلى 10.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "العقيد يتسحاق بن بسات، 44 عاماً، وهو قائد كتيبة بلواء جولاني، قُتل الليلة الماضية في المعارك شمالي قطاع غزة".

وأشار إلى أن "الرقيب عيران ألوني، 19 عاماً، وهو جندي في الكتيبة 51 بلواء جولاني، قُتل الليلة الماضية في المعارك شمالي قطاع غزة".

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 444".

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 من عناصره، معظمهم ضباط خلال المعارك الدائرة الليلة الماضية شمالي قطاع غزة، قائلاً إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء جولاني، قُتلوا في كمين لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في الشجاعية بغزة.

وفجر الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 8 عسكريين بينهم 5 ضباط في معارك شمالي قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإنه "سُمح بنشر أسماء 8 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي سقطوا في معارك شمالي قطاع غزة"، دون تفاصيل أكثر عن وقت وظروف مقتلهم.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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