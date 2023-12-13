أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأربعاء، نفاد جميع تطعيمات الأطفال من القطاع بسبب استمرار حصار الجيش الإسرائيلي المستشفيات وتواصُل العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن "نفاد تطعيمات الأطفال ستكون له انعكاسات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض خصوصاً بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة".

وطالبت الوزارة المؤسسات الأممية بـ"سرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها إلى جميع مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة".

ويواجه القطاع الصحي في غزة ظروفاً قاسية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تعطلت المستشفيات بشكل كامل في مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع بسبب استهدافها من القوات الإسرائيلية ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إليها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المشافي دروعاً بشرية

قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوسف أبو الريش، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم المدنيين المحاصَرين في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع "دروعاً بشرية".

ونبه إلى أن "المحاصَرين في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع لا يجدون الماء".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال استجوبت المحتجزين تحت التعذيب والضرب المبرح وعرَّضتهم للبرد القارس بعد اقتحام المستشفى أمس".

وتابع: "بعد إخلاء الاحتلال سبيل عدد من المحتجزين بمستشفى كمال عدوان أطلق النار عليهم وأصاب 5 أشخاص"، دون تفاصيل عن وضعهم الصحي.

وكشفت وزارة الصحة في غزة أنه "جرى اقتياد الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مستشفى كمال عدوان إلى مكان غير معلوم وبعد ساعات أخلت سبيلهم، ثم أطلقت القوات الإسرائيلية النار على النازحين وأصابت 5 منهم".

وتابع بيان للوزارة قولاً إن "الاحتلال لا يزال يستهدف المستشفى ويحاصره ويمنع الخروج منه، وقطع المياه والطعام والكهرباء عنه".

وأشار إلى وجود 12 طفلاً في العناية المركزة لا تستطيع الطواقم الطبية تقديم وجبات الحليب لهم بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

ويأتي حصار مستشفى كمال عدوان بعد اقتحامه، أمس (الثلاثاء)، واعتقال مديره أحمد الكحلوت.

وجاء الاقتحام بعد نحو أسبوع على فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً مطبقاً على المستشفى، تخللته عمليات قصف أودت بحياة بعض الفلسطينيين.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمالي القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بـ"القوة والإرهاب وبفوهات الدبابات"، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

انهيار النظام الصحي

قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن قطاع غزة يواجه "كارثة صحية عامة" بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني.

وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نعلم جميعاً أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار".

ودقَّت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة ناقوس الخطر فيما يتعلق بانتشار الأمراض المُعدية في غزة، إذ تسبب النزوح الداخلي لنحو 85% من السكان في اكتظاظ الملاجئ وغيرها من مرافق المعيشة المؤقتة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً كبيراً في حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال وحشرات الرأس والأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض سريعة الانتشار.

وقالت هاستينغز إن الناس في غزة يُضطرون إلى الانتظار في طوابير بالساعات لمجرد الوصول إلى المرحاض، مضيفةً: "يمكنكم أن تتخيلوا ظروف الصرف الصحي".

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، إن 11 فقط من بين 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي، واحد شمالي القطاع، و10 في الجنوب.

وذكرت هاستينغز أن ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة موجودون الآن في رفح في الطرف الجنوبي من القطاع هرباً من القصف الإسرائيلي.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي استهدافه على جميع مستشفيات القطاع، تزامناً مع حرب مدمِّرة يشنها على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.