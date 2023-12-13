سياسة
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تركيا تؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة "وليس هدنة مؤقتة"
أوضح ياسين أكرم سريم، نائب وزير الخارجية التركي، أن الوزير هاكان فيدان، يبذل منذ فترة مساعي مع نظرائه المكلفين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، لـ"وقف المأساة الإنسانية في غزة وإبرام اتفاق سلام شامل".
تركيا تؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة "وليس هدنة مؤقتة"
الخارجية التركية / صورة: AA
13 ديسمبر 2023

قال ياسين أكرم سريم، نائب وزير الخارجية التركي، الأربعاء، إن "ما نحتاج إليه في غزة ليست هدنة إنسانية مؤقتة، بل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سريم على هامش مشاركته في اجتماع أُقيم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ضمن "الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان".

وأوضح سريم أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يبذل منذ فترة مساعي مع نظرائه المكلفين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لـ"وقف المأساة الإنسانية في غزة وإبرام اتفاق سلام شامل".

وأكد المسؤول التركي أن "العالم يشهد حالياً كيف تُنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي في يوم يُحتفل فيه بالذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع: "المحزن أكثر هو صمت بعض الدول التي اعتادت إلقاء المحاضرات عن هذه القيم العالمية إزاء العبث بحقوق الإنسان، تركيا لا تلتزم الصمت في مواجهة هذا الوضع (في غزة)، لكن أولئك الذين يلتزمون الصمت يجعلوننا نخجل من إنسانيتنا".

وأكد أن تركيا أجرت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً منذ اليوم الأول للأزمة، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف وقف العنف ومنع الصراع من الانتشار بشكل أكبر.

وأردف: "وفي هذا السياق، ننفذ الكثير من المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف، خصوصاً مع مصر، لتخفيف معاناة سكان غزة، ونواصل إرسال المساعدات الإنسانية بطائراتنا وسفننا. ونحن على وشك الانتهاء من إنشاء مستشفى ميداني في غزة".

واستطرد: "لقد أظهرت التطورات الأخيرة مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يشعر بالأمان ما لم تتحقق العدالة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. الاحتلال في فلسطين لن يدوم تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لإحلال السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافياً، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى وجود حاجة "ماسة" لإنشاء آلية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتكون ضامنة للسلام العادل والدائم، مبيناً في هذا السياق أن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية في هذا الخصوص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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