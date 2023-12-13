قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأربعاء، إن بلاده ستواصل الحرب على غزة "بدعم دولي أو دونه".

جاء ذلك في تصريح مكتوب لكوهين بعد لقائه في القدس الغربية مع نائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس.

وقال كوهين: "إسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس بدعم دولي أو دونه".

وأضاف: "وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لمنظمة حماس، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لقطاع غزة، ودعا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها "لا تريد حل الدولتين".

ومن جهة ثانية، قال كوهين: "التهديد الذي تتعرض له الممرات الملاحية (في البحر الأحمر) هو ضرر للاقتصاد العالمي ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بفعالية وقوة من أجل حماية الممرات الملاحية".

وتوعدت جماعة "الحوثي" اليمنية مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، في البحر الأحمر "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن "هذه هي أول زيارة تضامن يجريها ممثل أسترالي إلى إسرائيل منذ بداية الحرب".

وأضافت: "وفي المحادثة، ناقش وزير الخارجية كوهين ونائب وزير الخارجية واتس أهداف الحرب في غزة، وتهديد حزب الله في جنوب لبنان، والتهديد الذي يواجه خطوط الشحن الدولية وضرورة التعامل مع الارتفاع الجديد في مستوى معاداة السامية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى ظهر الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.