أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 4 جنود خلال عملية عسكرية مستمرة منذ 30 ساعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "4 جنود أصيبوا بجروح طفيفة في العملية المشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة حرس الحدود".

وأشار إلى أنه "جرى في إطار العملية تفتيش أكثر من 400 مبنى واعتقال المئات ومصادرة أسلحة"، متابعاً أن قواته تواصل عمليتها في هذا الوقت أيضاً.

وأضاف: "جرى تحويل الموقوفين لاستكمال التحقيقات معهم من القوى الأمنية".

استشهاد 8 فلسطينيين بالضفة في 24 ساعة

في السياق، استشهد فلسطيني الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بالمخيم إلى 8 منذ أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين منذ أمس إلى 8 شهداء".

ومع الحصيلة الأخيرة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 283 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر نتيجة اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس لغاية هذه اللحظة.

وبيّنت أن هناك عشرات النداءات والاستغاثات لحالات مرضية ولا تستطيع طواقم الإسعاف من الوصول إليها بسبب إعاقات جيش الاحتلال، رغم وجود تنسيق مسبق من خلال الارتباط الفلسطيني.

وأشارت الجمعية كذلك إلى أن عشرات المواطنين يعانون نقصاً حاداً في حليب الأطفال، والخبز، إذ يحتل الجيش الإسرائيلي منازلهم ويمنعونهم من الخروج منها.

وأوضح شهود عيان في الضفة أن جيش الاحتلال وسع عملياته في جنين لتشمل عدة أحياء، قصف خلالها 3 منازل فلسطينية، وقتل 7 فلسطينيين وأصاب عدداً آخر فيما اعتقل 100 فلسطيني على الأقل.

وأشار الشهود إلى أن أصوات اشتباكات مسلحة تسمع بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات، وأن جيش الاحتلال فجّر 7 منازل في المدينة ومخيمها.

400 معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها تجاوز 100 الثلاثاء، و400 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة.

وأضاف الشهود: "قوات من الجيش فرضت حصاراً على أحياء في المخيم، وتمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل".

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وفلسطينيين وسُمعت أصوات تفجيرات، وفقاً للشهود.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف آلاف القتلى والجرحى.