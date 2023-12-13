سياسة
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قصف متبادل على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.. و"حزب الله" ينعى أحد عناصره
أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لترتفع الحصيلة إلى 101 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى استهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية.
قصف متبادل على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.. و"حزب الله" ينعى أحد عناصره
استمرار القصف المتبادل على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.. و"حزب الله" ينعى قتيله رقم 101 / صورة: AFP
13 ديسمبر 2023

أعلن "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لترتفع الحصيلة إلى 101 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى استهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية.

ونعى الحزب في بيان "محمد علي بسام شيت ’أمير’ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس" وفق البيان.

وبإعلان اليوم، ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" في المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 101 قتيل.

وقال الحزب في بيانات منفصلة إنه قصف "موقع ‌‎‎المالكية بصاروخ بركان وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف موقع ‎راميا وثكنة ‏شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وجرت إصابته إصابة مباشرة".‏

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في موقع الظهيرة والمنارة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

قصف إسرائيلي لمواقع لبنانية

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن "سهل مرجعيون ومركبا تعرضا لقصف مدفعي إسرائيلي، وسقوط قذيفة على تلة حمامص في سردا".

ولفتت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت أطراف بلدة رامية، وغارة أخرى استهدفت أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان.

كما أوضحت أن مسيرة إسرائيلية أغارت على مزرعة السلامية في خراج كفرشوبا، وتعرض خراج بلدة الفرديس، وخراج بلدة راشيا الفخار منطقة الغرب، لقصف مُعادٍ (إسرائيلي) متقطع.

وأكدت أن القصف الإسرائيلي تجدَّد على منطقة الكساير في حولا، فيما شنَّ الطيران الإسرائيلي غارة على مروحين وأطراف بلدة البستان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة ودبابات في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عدة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، هاجم جنود الجيش خلايا مسلحين على الحدود اللبنانية في عدة أماكن".

وكانت صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان الجنوبية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من الشهر ذاته، خلفت حتى الأربعاء 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية وفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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