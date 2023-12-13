أقرّ متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وتل أبيب، مؤكداً أن الأخيرة لن تسمح بوقف لإطلاق النار حاليّاً في قطاع غزة.

وقال أوفير جندلمان، متحدث نتنياهو للإعلام العربي، في إيجاز عبر منصة "زووم" للصحفيين: "إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن تخدم فقط حماس التي هي في أمس الحاجة إلى استراحة وفرصة لإعادة التنظيم".

وأضاف: "نحن لن نسمح بذلك، فيمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد القضاء على حماس".

وأشار بذلك إلى رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بالدعوة إلى وقف إطلاق نار في غزة.

من جهة ثانية، قال جندلمان: "الولايات المتحدة تقف تماماً إلى جانب إسرائيل في تدمير حماس وإعادة مختطفينا، وتقف إلى جانبنا في صد الضغوط الدولية علينا لوقف محاربة حماس".

واستدرك قائلاً: "نعم توجد خلافات (مع واشنطن) حول اليوم التالي لما بعد حماس، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهمات حول هذا الأمر".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إلى "هدنة فورية لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنَّت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ ذلك اليوم، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.