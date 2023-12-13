وثَّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار رئيس المرصد رامي عبده، في تصريحات صحفية الأربعاء، إلى لجوء أهالي قطاع غزة لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية والمنتظمة.

وقال: "وثقنا أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دُفِن في كل واحدة منها 3 أفراد أو أكثر من أبناء العوائل المستهدفة".

وأوضح أن العائلات لجأت إلى هذا الخيار في ظل استحالة الوصول إلى المقابر الرئيسية بفعل قطع الطرق وتدمير البنى التحتية وعمليات الاستهداف المستمرة من جانب الاحتلال.

وتابع: "عمليات الدفن تواجه صعوبة كبيرة نتيجة فقدان معظم أو كل أفراد العائلة، وبالتالي لا يمكن إجراء الدفن، فيما تُضاف إلى ذلك صعوبة استقبال المستشفيات حالات الوفاة، خصوصاً مع شلّ عملها في مدينة غزة والشمال".

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بداية عمليات الإبادة بغزة كمّاً كبيراً من جرائم القتل الجماعي المنتظم.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفنت طواقم مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نحو 100 جثمان لفلسطينيين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي ولفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى، حسب تصريح سابق لمدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، منير البرش.

كما حفرت عائلات فلسطينية نازحة قبوراً عشوائية لأفرادها، الذين استُشهدوا جراء الاعتداء الإسرائيلي على المجمع، وفق شهود عيان.

وسبق أن وثقت وكالة أنباء الأناضول في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري إنشاء مقبرة جماعية في ساحة سوق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبين أزقته.

وقال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الذي يعمل في قناة الجزيرة الفضائية، إنه اضطر إلى دفن والده، الذي استُشهد في استهداف إسرائيلي لمنزله في مخيم جباليا، داخل ساحة مدرسة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، لعدم تمكُّنه من الوصول إلى المقبرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودماراً هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.