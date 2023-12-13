أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المدمر والمستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً 594 مصاباً، كما كشفت استخدام الاحتلال المدنيين المحاصرين بمستشفى كمال عدوان "دروعاً بشرية".

واستُشهد أكثر من 40 فلسطينيّاً، بينهم 10 أطفال، وأُصيب عشرات خلال آخر 24 ساعة إثر قصف جوي للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصل 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر في خان يونس جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، من بينهم طفلان، أحدهما رضيع، وفق مصادر طبية في القطاع، كما استُشهد طفلان آخران، أحدهما رضيع، وأُصيب 7 في قصف استهدف منزلاً لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 9 فلسطينيين، بينهم أطفال، استُشهدوا في استهداف الجيش الإسرائيلي منزلاً لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، "ووصل شهيدان وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر بمخيم خان يونس".

وأفادت الوكالة بأن القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي تَجدَّد في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استُشهد طفلان، كما وصل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة فطاير بدير البلح، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة وحيّي التفاح والدرج.

الاحتلال يستخدم المحاصرين دروعاً بشرية

وكشف وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوسف أبو الريش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المدنيين المحاصَرين في مستشفى كمال عدوان "دروعاً بشرية".

وأضاف أبو الريش، في تصريحات صحفية، أن المحاصَرين في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع لا يجدون الماء. وأشار إلى أن قوات الاحتلال استجوبت المحتجزين تحت التعذيب والضرب المبرح وعرضتهم للبرد القارس بعد اقتحام المستشفى أمس (الثلاثاء).

ولفت إلى أنه بعد إخلاء الاحتلال سبيل عدد من المحتجزين بمستشفى كمال عدوان أطلق النار عليهم وأصاب 5 أشخاص، دون تفاصيل عن وضعهم الصحي، مشدداً على أن إدارة مستشفى العودة ترفض أوامر الاحتلال بإخلائه.

من جانبه، كشف متحدث وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، عن وجود 12 طفلاً في العناية المركزة لا تستطيع الأطقم الطبية تقديم وجبات الحليب لهم بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

ودعا "القدرة" الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك فوراً لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اعتقال قوات إسرائيلية مدير "كمال عدوان" واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد اقتحامها المستشفى واحتجاز طواقم طبية.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى "كمال عدوان" من الخدمة "بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات"، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في اليوم ذاته بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية وطائرات مسيّرة محيط مستشفى كمال عدوان، ما أدّى إلى "سقوط شهداء وانقطاع التيار الكهربائي عنه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وسبق لقوات الاحتلال أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة، بينها "الشفاء"، وحسب الأمم المتحدة، لا يوجد حاليا سوى مستشفى واحد في شمال غزة قادر على استقبال المرضى.

8 آلاف مفقود في غزة

في السياق، كشف مدير الإمداد بالدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير، عن نحو 8 آلاف بلاغ عن مفقودين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في المناطق الجنوبية والشمالية.

وتابع في تصريح صحفي، أن الأمطار تُفاقِم معاناة سكان القطاع "خصوصاً مع تدمير الاحتلال مختلف المرافق"، مضيفاً أن نداءات استغاثة تصل إلى الدفاع المدني "مع انتشار الأمراض في عدد من المدارس، حيث يتجمع النازحون".

ووجَّه المغير نداءً من أجل توفير مزيد من سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى قائلاً: "نحن في حاجة إلى سيارات إنقاذ، فقد فقدنا معظمها بفعل الاستهداف المباشر من الاحتلال".