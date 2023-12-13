هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ"مواصلة الكذب والتهرب من المسؤولية وابتداع الخلافات، بينما يُقتل الجنود الإسرائيليون في غزة كل يوم".

وقال لابيد في سلسلة تدوينات على حسابه عبر منصة "إكس": "نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، إذ يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (معركة طوفان الأقصى)".

وأضاف: "لا يوجد أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) غزة في اليوم التالي للحرب، (لكن) نتنياهو اخترع خلافاً آخر".

وأشار إلى أنه رغم مقتل الجنود الإسرائيليين في غزة، "اخترع نتنياهو الخلاف مرة أخرى، فقد أوجد خلافاً مع الولايات المتحدة، وخلافاً معي، ومع (الوزيرين بمجلس الحرب) بيني غانتس وغادي آيزنكوت".

وفي أكثر من مناسبة، أكد نتنياهو رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب، بخلاف الموقف الأمريكي، الذي عبر عنه كثير من المسؤولين بمن فيهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي قالت في مؤتمر صحفي على هامش قمة "COP28" في دبي مطلع الشهر الجاري، إن بلادها حريصة "على أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب".

وسبق لنتنياهو أن أعرب عن رغبته في "سيطرة أمنية إسرائيلية" على القطاع بعد الحرب، كما وجَّه انتقادات حادة إلى السلطة الفلسطينية في عدة مؤتمرات صحفية.

ومنذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006، تفرض إسرائيل حصاراً جويّاً وبحريّاً وبريّاً على قطاع غزة، شدَّدته منتصف 2007، عقب سيطرة الحركة على القطاع.

نتنياهو يبحث عمن يحمّله المسؤولية

على جانب آخر، وجّهت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بـ"التهرب من المسؤولية والبحث عن شخص لإلقاء اللوم عليه في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ونشرت في افتتاحيتها: "في سعيه للتهرب من المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يحاول نتنياهو إلقاء اللوم على إسحاق رابين (رئيس الوزراء الأسبق)".

وبيّنت أن نتنياهو يحاول زرع فكرة في الوعي الجمعي مفادها أن السياسة الوحيدة التي سارت على نحو خاطئ في ذلك اليوم (7 أكتوبر) كانت اتفاقيات أوسلو في حقبة التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه خلال السنوات العديدة التي قضاها في السلطة، رفض نتنياهو كل محاولات التوصل إلى تسوية إقليمية وهدف فصل إسرائيل عن الفلسطينيين.

وتضمنت الافتتاحية التي نشرت تحت عنوان "نتنياهو المحرّض عاد ويبحث عمّن يلومه"، مضيفة: "مع ذلك، فهو لا يخجل من التباهي باتفاقات إبراهيم والتطبيع، وكأن أيّاً من ذلك كان ممكناً لولا أوسلو".

وتابعت: "ينطبق الشيء نفسه على النمو الاقتصادي الذي ينسب إليه الفضل الشخصي، ما الذي جعل ذلك ممكناً لولا اتفاقات أوسلو؟!".

واعتبرت الصحيفة أنه "بدلاً من الاستقالة خجلاً والإقرار بمسؤوليته عن أحداث أكتوبر وانهيار سياساته، يواصل دون خجل إلقاء الخطب الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن نتنياهو سعى لـ"ضمان بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين منفصلين، ما يؤدي إلى تقسيم القيادة الفلسطينية ومنع حل الدولتين".

وأضافت: "وهو خبير في تجنب اللوم، يعرف نتنياهو أنه لكي تتمكن هيئة المحلفين من الرأي العام لتبرئته، عليه أن يجد مذنباً آخر".

وتابعت: "هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نفهم بها تصريحاته هذا الأسبوع أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست: أن اتفاق أوسلو هو كارثة جلبت لنا نفس العدد من الضحايا مثل هجوم حماس المفاجئ.. (يوم 7 أكتوبر) على مدى فترة أطول من الوقت".

وتوجهت الصحيفة إلى نتنياهو بالقول: "كفى كذباً وجحوداً، وكفى قهراً وتطرفاً في المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 619، بينهم 139 جروحهم خطيرة، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بداية المعارك 115.