سياسة
2 دقيقة قراءة
قطر.. وفدان أمريكيان بالدوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن متحدث وزارة الخارجية القطرية، محمد الأنصاري، اجتمع في الدوحة مع وفدين أمريكيين، لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.
قطر.. وفدان أمريكيان بالدوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة
قطر تبحث مع وفدين أمريكيين تطورات الأوضاع في غزة / صورة: AA
13 ديسمبر 2023

بحثت قطر مع وفدين أمريكيَّيْن، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا): "اجتمع ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية (القطرية)، اليوم الأربعاء في الدوحة، مع وفدين أمريكيين يضمان عدداً من المسؤولين السابقين والخبراء والمفكرين".

وجرى خلال الاجتماعين، وفق الوكالة، "استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتوسطت واشنطن والدوحة، إلى جانب القاهرة، لإبرام الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي استمرت 7 أيام وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقد أسفرت الهدنة عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، مقابل إطلاح سراح محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى "حماس"، وإدخال كميات محدودة من الوقود والمساعدات الإغاثية إلى القطاع.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إلى "هدنة فورية لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار، أيَّدته 13 دولة من دول المجلس الخمس عشرة، طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us