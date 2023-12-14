شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن "أي رهانات على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة، هي وهم وسراب".

وقال هنية في كلمة مصوَّرة بثّتها قناة الأقصى الفضائية مساء الأربعاء، إن حماس منفتحة على أي نقاش أو مبادرات "يمكن أن تُفضي إلى وقف العدوان".

وأضاف أن حماس منفتحة أيضاً على أي مبادرات ترمي إلى "فتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع، وصولاً إلى المسار السياسي الذي يؤمّن حقّ الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

تأتي هذه التصريحات في ظلّ أنباء عن خطط لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، بعيداً عن حركة حماس.

والأربعاء قالت الخارجية الأمريكية أن إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هو المسار الصحيح للمضيّ نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مساء الأربعاء.

ولدى رده على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه ما زال من الممكن تنشيط السلطة الفلسطينية بطريقة تمكّنها من حكم دولة فلسطينية موحدة، قال ميلر: "نعم، نعتقد ذلك".

واستدرك: "السلطة الفلسطينية ليست في موقع يمكّنها من التدخل وإدارة غزة غداً، ليست في موقع يمكّنها من التدخل وتوفير ضمانات أمنية لغزة، ولكننا نعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل للشعب الفلسطيني".

وتابع: "إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هو المسار الصحيح للمضيّ نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد خلال الأسابيع الأخيرة، على رفضه عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأصرّ على هدف "إنهاء حكم حماس"، وهو ما يتعارض مع الموقف الأمريكي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 قتلى و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.