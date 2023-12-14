وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عام 2023 بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية، منذ بدء الأمم المتحدة في عام 2005 تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة.

جاء ذلك في تقرير صدر مساء الأربعاء، يوثّق الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حتى مساء الثلاثاء، تزامناً مع مرور أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الإسرائيلية ضدّ القطاع، وتصاعد حدة المداهمات والاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة.

وقالت أونروا إن 2023 بمثابة "العام الأكثر دموية لحالات مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل الضحايا عام 2005".

وأضافت: "وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل 271 فلسطيناً على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينهم 69 طفلاً، بالإضافة إلى 8 فلسطينيين قُتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين".

كما أشارت إلى تسجيل استشهاد فلسطينيين اثنين آخرين، لكن دون معرفة المسؤول عن استشهادهما سواء من "الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين". بذلك تكون الوكالة الأممية رصدت 281 وفاة في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً للبيان.

وفي هذا الصدد أدانت الأونروا عمليات التفتيش والاعتقالات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، معلنة توقف خدماتها في المخيم حاليّاً، على خلفية الممارسات الإسرائيلية.

تحقيق عن هجوم استهدف مدرسة بغزة

في سياق منفصل صرّح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن المنظمة الدولية ستُجرِي تحريات بشأن هجمات نفّذها جيش الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة لها في قطاع غزة.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة رأت مشاهد تدمير مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، معرباً عن تنديد المنظمة بالهجمات التي أدت إلى تدمير المدرسة.

وفي ردّه على سؤال حول ما تنوي الأمم المتحدة فعله حيال تلك الهجمات، قال إن لجنة تحقيق أممية ستُجري تحريات في القطاع بعد انتهاء الاشتباكات حول الخسائر بصفوف الموظفين والمنشآت الأممية داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودماراً هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.