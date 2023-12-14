سياسة
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سوليفان يتوجه إلى إسرائيل وواشنطن تنقل لتل أبيب مخاوفها بشأن عملياتها بغزة
نقلت واشنطن مخاوفها إلى تل أبيب بشأن طريقة تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما يتوجه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إلى تل أبيب لمناقشة التطورات في القطاع وبحث الوضع في المنطقة.
سوليفان يتوجه إلى إسرائيل وواشنطن تنقل لتل أبيب مخاوفها بشأن عملياتها بغزة
جيك سوليفان يتوجه إلى إسرائيل حاملاً رسالة واشنطن بشأن التطورات في قطاع غزة / صورة: Reuters
14 ديسمبر 2023

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن نقلت مخاوفها إلى تل أبيب بشأن طريقة تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد كيربي في تصريح صحفي مساء الأربعاء، ضرورة أن يكون الجيش الإسرائيلي أكثر دقة في منع سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وأضاف: "نحن نشجّع الإسرائيليين باستمرار على أن يكونوا حذرين قدر الإمكان، مع الإقرار بأن حماس هي التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي".

وذكر كيربي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة حركة حماس "لكن من المهم جداً أن لا يستهدف المدنيين في أثناء قيامه بذلك"، وفق تعبيره.

في السياق، يتوجه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إلى إسرائيل لمناقشة التطورات في قطاع غزة وبحث الوضع في المنطقة.

وحسب بيان صادر عن البيت الأبيض فإن سوليفان سيلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارته اليوم (الخميس) وغداً.

ومن المتوقع أن ينقل سوليفان مجدداً رؤية إدارة الرئيس جو بايدن بشأن ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأول من أمس (الثلاثاء)، رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لقطاع غزة، ودعا نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها "لا تريد حل الدولتين".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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