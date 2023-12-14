سياسة
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يرفع العدد إلى 444.. مقتل ضابط إسرائيلي من لواء المدرعات في معارك جنوبي غزة
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط ينتمي إلى لواء المدرعات ضمن الكتيبة "8104"، الخميس، خلال المعارك المحتدمة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.
يرفع العدد إلى 444.. مقتل ضابط إسرائيلي من لواء المدرعات في معارك جنوبي غزة
خوذة وذخيرة لجندي إسرائيلي على الحدود الشمالية لقطاع غزة / صورة: AFP
14 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط إسرائيلي، الخميس، خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد في الاحتياط إليشا ليفينسترن (38 عاماً) خلال القتال جنوبي قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الضابط ينتمي إلى لواء المدرعات ضمن الكتيبة "8104".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس (الأربعاء)، مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وأوضح في بيان أنه "بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 444".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يُحصي من يُسمح بنشر أسمائهم فيما يتعلق بالقتلى من الجنود والضباط.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر أممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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