صادق مجلس النواب الأمريكي، ذو الغالبية الجمهورية، مساء الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، بتهمة توفيره امتيازات لأعمال نجله هانتر.

وصوَّت لصالح القرار 221 نائباً جمهورياً، في حين عارضه 212 نائباً ديمقراطياً، ليبدأ بذلك رسمياً فتح تحقيق لعزل بايدن.

وفي بيان، عقب التصويت، رأى الرئيس بايدن أن فتح التحقيق "حيلة سياسية لا أساس لها".

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، في مزاعم "سوء استخدام السلطة".

واتهم مكارثي بايدن بـ"سوء استخدام السلطة" و"الفساد"، قائلاً إن "بايدن استخدم منصبه عندما كان نائباً للرئيس (في إدارة باراك أوباما) لتنسيق شؤون أعمال ابنه هانتر ودوره في شركة الطاقة الأوكرانية "بريسما".

ومن المنتظر أن تستمر عملية التحقيق التي سيجريها مجلس النواب طول عام 2024، وهو العام الذي سيشهد الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بأن تؤثر سلباً في المرشح الديمقراطي للرئاسة.

ومن المرتقب أن تكون قضية عزل بايدن من أهم موضوعات النقاش في سباق الرئاسة الأمريكية.

وفي حال صوَّت مجلس النواب لصالح قرار اتهام بايدن، سيكون التصويت في مجلس الشيوخ هو ما يحدد مصيره.

كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد تعرض للتحقيق في مجلس النواب مرتين خلال فترة ولايته 2016-2020، لكنَّ مجلس الشيوخ أقرَّ بتبرئته في الحالتين.

احتجاج لأجل غزة

في السياق، تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض مساء الأربعاء، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية العشوائية في قطاع غزة، والدعوة إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار.

ونُظمت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة موظفين من مستويات إدارية متعددة وأديان مختلفة في إدارة بايدن، إذ وجَّهوا دعوات إلى التدخل لوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها: "الرئيس بايدن.. موظفوك يطالبون بوقف إطلاق النار"، وأشعلوا الشموع أمامهم على الأرض ليشكِّلوا عبارة "وقف إطلاق النار" بالإنجليزية.

وفي تصريحات أدلى بها نيابةً عن المجموعة، قال جوش بول، المسؤول السابق المستقيل من وزارة الخارجية، إن الهدنة المؤقتة التي انتهت قبل أسبوعين تقريباً "لم تكن كافية على الإطلاق".

وأضاف بول: "يجب أن نتحرك بشكل عاجل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار وعودة جميع الرهائن".

واستقال بول من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب خلاف على طريقة تعامل إدارة بايدن مع الصراع في غزة.

وفي وقت لاحق قرأت المجموعة بصوت عالٍ أسماء الفلسطينيين الذين استُشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، ووضعت الورود على الأرض تخليداً لذكرى الضحايا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.