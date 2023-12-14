سياسة
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12 شهيداً.. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استمرت 3 أيام
انسحب جيش الاحتلال من مخيم جنين شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية فيه استمرت 3 أيام، استشهد خلالها 12 فلسطينياً بينهم أطفال، فيما تتواصل المداهمات والاعتقالات بشكل مكثف في باقي مدن وبلدات الضفة.
12 شهيداً.. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استمرت 3 أيام
مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين / صورة: AA
14 ديسمبر 2023

أفاد مراسل TRT عربي، الخميس، بانسحاب قوات جيش الاحتلال من مخيم جنين شماليّ الضفة الغربية المحتلة، عملية عسكرية فيه استغرقت 3 أيام.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال انسحبت من مخيم جنين بعد اقتحامه منذ الثلاثاء، عملية عسكرية استغرقت 3 أيام، وإن مئات الأهالي بدؤوا العودة إلى المخيم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم.

والخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية ارتفع منذ الثلاثاء، إلى 12 فلسطينياً، سقطوا برصاص جيش الاحتلال".

وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 287.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها، فجّر خلالها 20 منزلاً واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات وفق كمال أبو الرُّب، القائم بأعمال محافظ جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، الأربعاء، إن "الوضع في مخيم جنين في تدهور مستمر نتيجة اقتحام قوات الاحتلال منذ أمس لغاية هذه اللحظة".

وأضافت: "هناك عشرات النداءات والاستغاثات لحالات مرضية ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليها بسبب إعاقات جيش الاحتلال، رغم وجود تنسيق مسبق من خلال الارتباط الفلسطيني".

وقال شهود عيان إن "قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة وفجّرت عدة منازل".

وأضاف الشهود: "قوات من الجيش فرضت حصاراً على أحياء في المخيم، وتمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل".

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات المسيّرة قصفت منزلاً في المخيم، كما اقتحم الجنود عدداً من المساجد واستخدموا مكبرات الصوت لديها للغناء، في خطوة استفزازية.

كما أفاد مراسل TRT عربي، بأن الاشتباكات تجددت في الساعات المبكرة من صباح اليوم (الخميس)، في بلدة سيلة الحارثية، بعد أن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذت منذ منتصف الليلة الماضية، عمليات تجريف وتدمير لمداخل البلدة.

وطيلة الأيام الماضية، كان المقاومون في سيلة الحارثية، يطلقون النار والعبوات الناسفة في اتجاه تعزيزات القوات الإسرائيلية لتأخيرها وإعاقة وصولها إلى مدينة جنين.

على صعيد متصل، قال المراسل إن قوات الاحتلال ما زالت تنفّذ عمليات تفتيش واسعة في مخيم الجلزون بمدينة رام الله، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، ولا تزال تلاحق آخرين.

كما أنها اعتقلت عدداً من المواطنين رهائن للضغط على ذويهم الملاحَقين لتسليم أنفسهم.

وتكررت الاعتداءات نفسها، من مداهمات وضرب مبرح واعتقالات وتخريب في الخليل وأريحا ونابلس.

إدانة فلسطينية

وقالت حركة حماس إن العملية العسكرية التي ينفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء الماضي هي "امتداد للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، في محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح شعبنا الفلسطيني البطل".

ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد المقاومة في جميع المدن والقرى حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات الضفة ومدنها، واستمرار المجازر لا سيما في مخيم جنين، هي "محاولة يائسة للتعويض عن خسائره في أرض غزة التي أثخنت جيش الاحتلال وجنوده وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأكدت الحركة أن "مسيرة المقاومة ماضية في مقارعة العدو، وأن المقاومين في غزة وجنين مستمرون في المواجهة المفتوحة ضد الاحتلال".

بدورها وصفت الخارجية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين بـ"الوحشي"، وقالت في بيان: "اجتياح جنين المتواصل استنجاد بالفوضى هروباً من أي استحقاقات سياسية مقبلة".

وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يُشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع ويحاول إخفاء مخططاته الاستعمارية التوسعية خلف موجات متلاحقة من التصعيد، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لإطالة أمد استمراره في الحكم".

وكثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف آلاف الشهداء والجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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