لم تهدأ الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل جراء القصف المتبادل بين حزب الله من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب اندلاع الحرب على غزة، ما أعاد إلى الواجهة مسألة تنفيذ القرار "1701".​​​​​​​

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان وإسرائيل، ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل الأممية.

ومنذ عام 2006 حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقراراً كبيراً رغم خروقات محدودة، إذ لم يُظهر حزب الله وجوداً عسكرياً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له.

وتحتل إسرائيل جزءاً من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1978 القرار 425 الذي ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفَّذ.

حزب الله على خط غزة

ومنذ أن دخل حزب الله اللبناني على خط حرب غزة عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان ورد تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، ازدادت المخاوف من احتمالات نشوب "حرب شاملة" بين البلدين.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، "سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري استناداً إلى القرار الأممي 1701"، ما أدخل "التسوية الدولية" في معادلة التوتر الراهنة، إلى جوار "الحرب الشاملة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ السابع من الشهر ذاته.

ومطلع الشهر الحالي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيُجري "مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءاً باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولاً إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي".

تسوية دولية

وبينما يرى مطلعون، وفق إعلام لبناني، أن "الحلول جنوباً مؤجّلة إلى حين وقف الحرب في غزّة"، يرى المحلل السياسي جوني منيّر، أن "الأمور قد تذهب لتسوية دولية لأنه لو أن هناك إمكانية للحرب لكانت سابقاً"، لافتاً إلى أن "الظروف لا تسمح للهروب تجاه الحرب".

وذكر منيّر في تصريح صحفي أنه "لا أحد من الأطراف الخارجية كالولايات المتحدة وإيران يريد الذهاب نحو الحرب، فالتسوية ستكون النهاية".

وبخصوص ما أُثير أخيراً في الأوساط السياسية في لبنان عن احتمالات تعديل القرار "1701" ليمثل مَخرجاً للتوتر الراهن على الحدود، قال منيّر إن "موضوع التعديل غير جدي، ولا نتوقع أن يكون هناك تعديل للقرار 1701 إنما الاتجاه يذهب نحو تطبيقه".

وذكر أن "وفداً فرنسياً وأمريكياً زار لبنان تحدث عن تطبيق القرار (1701) وهذا قد يكون المَخرج إلى الأمام".

تطبيق مؤجَّل

منذ بدء التوتر في جنوب لبنان، ظل ميقاتي يشدد على التزام بلاده تطبيق قرار مجلس الأمن "1701" الذي يؤكد "أهمية بسط سيطرة السلطات اللبنانية على جميع أراضيها".

ويقول المحلل السياسي فيصل عبد الساتر إن "إسرائيل لم تلتزم القرار 1701، فمنذ 17 عاماً وهي تخرقه وسط صمت العالم، أما اليوم فحزب الله يقوم برد فعل بسبب هجمات إسرائيل وخروقاتها".

وأوضح في تصريح صحفي أن "انسحاب حزب الله لما وراء نهر الليطاني كلام يروَّج، لتحصيل أمور معنوية، وهو أمر غير واقعي في ظل هذه الأحداث".

وتضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.