قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، إن الناس في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية يموتون لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج بالتزامن مع عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة إكس: "يموت الناس في جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، فهناك عملية عسكرية إسرائيلية جديدة مستمرة منذ يومين".

وتابعت: "أمس حمل رجل ابنه البالغ من العمر 13 عاماً سيراً على الأقدام إلى مستشفى خليل سليمان لأن المدرعات الإسرائيلية تعترض سيارات الإسعاف، وتوفي الصبي عند وصوله".

وحسب المنظمة، "يوما أمس (الأربعاء) وأول من أمس (الثلاثاء)، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على مستشفى خليل سليمان، رداً على رمي الأطفال الحجارة على العربات المدرّعة".

وذكرت أنه "يجري الآن (صباح الخميس) علاج أشخاص من استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم عامل طبي"، مشيرةً إلى أنه "مرة أخرى، يضطر الطاقم الطبي لعلاج أفراد منه"، في إشارة إلى استهداف الطواقم الطبية الذي يخالف القوانين الدولية.

كما أوردت المنظمة أن "اليوم، أخرجت مريضة من المستشفى وحاولت سيارة إسعاف أخذها إلى البيت، لكن أُطلق النار على سيارة الإسعاف، وأُعيد إدخال المريضة نفسها مصابةً بطلق ناري وتخضع الآن لعملية جراحية".

وختمت المنظمة بالتشديد على أن "الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف تَقتل، واعتراض سيارات الإسعاف يَقتل، يجب لهذا أن يتوقف".

وارتفع، الخميس، عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى 11 فلسطينياً "جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي"، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 286.

ولليوم الثالث على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام عسكري في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، حيث "فرضت قوات من الجيش حصاراً على أحياء في المخيم، وتمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل".

وكثّف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف آلاف الشهداء والجرحى.