سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد من تسمى مسؤولة هجمات المدن الكبرى في PKK الإرهابي
حيّدت الاستخبارات التركية من تُسمى المسؤولة عن إصدار أوامر تنفيذ هجمات بالمدن الكبرى في تنظيم PKK الإرهابي صباحت أورمانلي المعروفة بالاسم الحركي ميزغين غويي، في عملية نفّذتها مُسيّرة مسلحة شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد من تسمى مسؤولة هجمات المدن الكبرى في PKK الإرهابي
الاستخبارات التركية تُحيّد الإٍرهابية صباحت أورمانلي المعروفة بالاسم الحركي ميزغين غويي / صورة: AA
14 ديسمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد المدعوّة صباحت أورمانلي المسؤولة عن إصدار أوامر تنفيذ هجمات بالمدن الكبرى في تنظيم PKK الإرهابي، بعملية نفذتها مُسيّرة مسلحة شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن جهاز الاستخبارات التركي يواصل عملياته في ملاحقة ومنع أنشطة إرهابيي PKK.

وأشارت المصادر إلى أن المدعوة صباحت أورمانلي المعروفة بالاسم الحركي ميزغين غويي، مطلوبة بـ"النشرة الخضراء" وهي واحدة من 18 عضواً إرهابياً في ما يُسمى "المجتمع الشبابي النسائي" التابع للتنظيم الإرهابي.

ورصدت الاستخبارات التركية أن الإرهابية أورمانلي كانت تُعطي أوامر لأعضاء ما يسمى "المجتمع الشبابي النسائي" من أجل إشعال النيران في الغابات والتسبب باندلاع الحرائق داخل المدن في تركيا.

وكانت أورمانلي مُدرجة ضمن "النشرة الخضراء" للإرهابيين المطلوبين على لوائح السلطات التركية، حيث تمكنت وحدات الاستخبارات من تحييدها بعملية نفّذتها طائرة مُسيّرة مسلحة بعد رصد تحركها شمال العراق.

وأكدت المصادر أن الإرهابية أورمانلي انضمت إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2012 وكانت تنشط شمال العراق وسوريا، وفي عام 2022 انتقلت إلى محافظة السليمانية العراقية لتشرف على شؤون ما يسمى "المجتمع الشبابي النسائي".

وينشط تنظيم PKK الإرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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