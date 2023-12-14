كشفت القناة "12" العبرية ما قالت إنه جدول زمني إسرائيلي للحرب على قطاع غزة ستعرضه إسرائيل، الخميس، على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

ويعقد سوليفان في تل أبيب محادثات مكثفة مع مسؤولين إسرائيليين حول قضايا عدة لا سيما الإطار الزمني للحرب على غزة في زيارة رسمية، اليوم (الخميس).

وقالت القناة الإسرائيلية إنه وفقاً للجدول الزمني الإسرائيلي "من المتوقع بحلول نهاية يناير/كانون الثاني (المقبل) أن تُنهي إسرائيل مرحلة القتال العنيف".

وتابعت: "كان الأمريكيون يهدفون في البداية إلى الانتهاء من ذلك بحلول عيد الميلاد، أي بداية يناير/كانون الثاني 2024، ولكن في ظل الوضع الحالي، لا ترى إسرائيل أن ذلك ممكناً".

وأضافت أنه "في إسرائيل يقولون إنه ستكون هناك حاجة إلى بضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في الخطوط الدفاعية، بعضها داخل القطاع وبعضها خارجه".

وأردفت القناة أن "المرحلة التالية، التي من المتوقع أن تكون أطول، هي استكمال القضاء على حماس"، وفق تعبيرها.

وحسب القناة العبرية فإن "التقديرات في إسرائيل تفيد بأن مرحلة استكمال القضاء على حماس ستمتد على مدى معظم عام 2024، وتشمل تدمير قدرتها العسكرية عبر عمليات وغارات للجيش الإسرائيلي". وأضافت: "الأهم هو أن إسرائيل تهدف إلى استمرار السيطرة الأمنية (على غزة) في المستقبل المنظور".

ورأت القناة أن "هذا يبدو جدولاً زمنياً واقعياً يمكن لكل من إسرائيل والولايات المتحدة التوافق عليه، ولكن إلى جانب هذا، يرى الأمريكيون أهمية كبيرة في القضية الإنسانية".

وقالت القناة إنه "تقديراً للأمريكيين، تخطط إسرائيل للموافقة في استفتاء عبر الهاتف على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المعدات (إلى غزة)". وتابعت: "الأسبوع الماضي، دخلت إسرائيل الشهر الثالث من الحرب، والولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بأن الساعة الرملية على وشك النفاد".

من جانبه اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمواصلة الكذب والتهرب من المسؤولية، فيما يُقتَل الجنود الإسرائيليون في غزة كل يوم.

وقال لابيد في سلسلة تدوينات على حسابه عبر منصة إكس: "نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضمّ حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول (معركة طوفان الأقصى)".

وأضاف: "لا يوجد أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) في اليوم التالي للحرب، (لكن) نتنياهو اخترع خلافاً آخر".

وتابع: "بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الخلاف مرة أخرى، حيث أوجد خلافاً مع الولايات المتحدة، وخلافاً معي، ومع (الوزيرين بمجلس الحرب) بيني غانتس وغادي آيزنكوت".

وإلى جانب الإطار الزمني للحرب، فإن من بين القضايا التي سيبحثها سوليفان هي مصير غزة بعد الحرب ودور السلطة الفلسطينية، وتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، ودخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.