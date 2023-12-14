أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الخميس اعتزام بلاده حظر دخول المستوطنين اليهود "المتطرفين غير الشرعيين" إلى أراضيها.

وقال كاميرون في تدوينة نشرها في حسابه على منصة إكس إن "المستوطنين المتطرفين يقوّضون أمن واستقرار الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال استهدافهم وقتلهم المدنيين الفلسطينيين".

وشدد على وجوب اتخاذ إسرائيل إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطناً لمرتكبي هذه الأعمال الترهيبية".

وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة زادت أكثر من الضعفين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، العام 2023 بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، في عام 2005.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يذكر بوريل ما سيترتب على العقوبات، لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنها ستشمل حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع الحرب الإسرائيلية المدمرة التي تشنها على قطاع غزة وخلّفت حتى الأربعاء 18608 شهداء و50594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية..