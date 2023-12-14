أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقده جنوب قطاع غزة، إن “قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في جميع مناطق قطاع غزة“.

وأضاف القدرة وفق ما نقل عنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على تلغرام: “وصلت جثامين 179 شهيداً و303 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية“، مشيراً إلى أنه “لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات“.

وأفادت وفا (وكالة الأنباء الفلسطينية) اليوم الخميس بأن "قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا وحاصرته، وأعدمت أسرتين كاملتين رمياً بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن".

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة أبو حسين التابعة لأونروا في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل، أغلبيتهم من النازحين من بيت حانون.

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطناً على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادي أبو غزالة في المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من ملابسهم".

القطاع كله تحت النار

واستهدفت الطائرات 6 منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل وإصابة عشرات بجروح، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول لكثافة القصف وصعوبة التنقل بين الشوارع التي دُمرت بشكل كامل بسبب التجريف والتدمير والتخريب.

وقصفت طائرة مسيّرة الحي، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل.

كما جرفت الآليات مقبرة "الفالوجا" في جباليا بالكامل.

أما في منطقة الرمال الشمالي، قصفت الطائرات 4 منازل، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، ولا يزال مفقودون تحت الأنقاض.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في الرمال، واعتقلت 35 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 15و70 عاماً، بعد تعصيب أعينهم وتجريدهم من ملابسهم.

وفي وسط القطاع قصفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح، يؤويان نازحين من غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.

كما قٌصفت أرض زراعية في منطقة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استُشهد 40 فلسطينياً على الأقل، وأصيب عشرات بجروح، جراء قصف بالمدفعية لـ10 منازل بشكل عشوائي.

وفي رفح، قٌصف منزلان في حي تل السلطان، وآخران في مخيم الشابورة، ما أدى إلى استشهاد 15 على الأقل، وإصابة عشرات بجروح.

وانتُشلت جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منازل في مخيم يبنا في رفح.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 6 غارات على الشريط الحدودي مع مصر، ما أدى إلى ارتجاجات في عشرات المنازل في تلك المنطقة، وانهيار منزلين على الأقل.

مجزرة في "كمال عدوان"

في الأثناء، يتعرض مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، إلى حصار مطبق واقتحامات بوتيرة مستمرة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش في بيان الخميس: "الاحتلال أمهل مستشفى كمال عدوان 4 ساعات لإخلائه بدعوى أن حماس تستخدمه عسكرياً".

وأضاف البيان الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على تليغرام أن الجيش "اعتقل مدير مركز شهداء جباليا الطبي (لم يذكر اسمه) عقب قصف استهدف المركز الليلة الماضية".

وأضاف البرش، حسب البيان: "الاحتلال مسعور ويقصف بشكل مدمر، وقتل 2 من الطواقم الطبية أمس".

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي "حجز الطواقم الطبية والمرضى في مكان واحد بمستشفى كمال عدوان ويستهدف كل من يتحرك، وهددنا عبر رسالة بإخلاء مستشفى كمال عدوان بدعوى أن حماس تستخدمه عسكرياً".

وتابع أنه العمل بمركز شهداء جباليا الطبي أعيد "وسط ظروف صعبة وقاسية".

من جانبه، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان نقلته صفحة الوزارة في تليغرام: "في هذه الأثناء قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر من تبقى من الكوادر الطبية والجرحى على إخلاء الأقسام والتجمّع في ساحة مستشفى كمال عدوان".

وكان القدرة قال في وقت سابق الخميس: "الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لـ10 جرحى في قسم الطوارئ مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة".

وأفاد بأن "الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال (قسم) العناية المركزة في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام".

كما بيّن أن الجيش الإسرائيلي "يحرم 12 طفلاً في العناية من الحليب"، محذراً من "فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم".

وقال القدرة، إن "القوات الإسرائيلية أجلت 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء، فيما لا تزال تحتجز عدداً من الطواقم الطبية".

وتابع أنه "تحت التهديد والقصف سيُجلى الجرحى والمرضى إلى مجمّع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة) الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية"، مؤكداً أن "هذا يشكل إعداماً لهم".

وتسبب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بذريعة أن حركة حماس تستخدمه في عملياتها، في تحويل المنشأة الصحية التي تعد الأكبر في قطاع غزة، إلى مركز يقدم رعاية أولية "بدائية" فقط، وأصبحت ملجأً لمجموعات من النازحين.

عاصفة أمراض وأوبئة

على صعيد آخر، حذرت الطواقم الطبية في القطاع من أن "نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى أدى إلى وقوع مئات الآلاف في براثن الإصابة بصدمات، ولم يعد مفر من انتشار الأوبئة في القطاع مع انهيار النظام الصحي".

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر: "بدأت العاصفة الكاملة للمرض. والآن صار السؤال القائم إلى أي مدى سيزداد الأمر سوءاً".

وكانت بيانات من منظمة الصحة العالمية أظهرت أنه في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، قفزت أعداد حالات الإصابة بالإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة 66% لتصل إلى 59895 حالة، وزادت 55% بين بقية الفئات من السكان في نفس الفترة.

كما قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس أحمد الفرا، إن القسم مكتظ بالأطفال المصابين بالجفاف الحاد الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات، فيما تفاقم عدد حالات الإصابة بالإسهال الحاد إلى 4 أضعاف.

وتتتبع الأمم المتحدة حالات إصابة بنحو 14 مرضاً لها "إمكانية التحول لأوبئة"، وينصبُّ قلقها على ارتفاع معدلات الإصابة بشكل حاد بأمراض منها الدوسنتاريا والإسهال والالتهابات التنفسية الحادة.

وفي السياق ذاته، حذر باحثون أكاديميون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في تقرير صدر يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أنه "مع مرور الوقت، تتزايد فرصة إدخال مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة. ومن بين عوامل الخطر الاكتظاظ وعدم كفاية المياه والصرف الصحي".

وقال خبراء إن أمراضاً مثل "الزحار والإسهال المائي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى وفاة عدد من الأطفال يماثل ما قتلته عمليات القصف الإسرائيلية حتى الآن".

​​​​​​​وحتى مساء الأربعاء خلّفت الحرب في غزة 18608 شهداء و50594 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.