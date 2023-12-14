سياسة
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وزير الخارجية التركي يدعو واشنطن  للكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن غزة
طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في باكو مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الولايات المتحدة بالكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين.
وزير الخارجية التركي يدعو واشنطن  للكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن غزة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في باكو / صورة: AA
14 ديسمبر 2023

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش زيارة يجريها لباكو.

وقال فيدان: "ننتظر من الولايات المتحدة عدم الاستمرار في عرقلة القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي (بشأن فلسطين)".

وحول القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مساء الثلاثاء، قال فيدان: "رأينا عديداً من الدول، التي امتنعت سابقاً عن التصويت على القرار أو كانت ضده، يقف هذه المرة إلى جانب فلسطين".

وفيما يخص العلاقات بين أنقرة ويريفان، أكد فيدان أن بلاده لا ترى أي عقبات أمام التطبيع مع أرمينيا، مضيفاً: "ننتظر استكمال اتفاق السلام بينها وبين أذربيجان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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