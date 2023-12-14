دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش زيارة يجريها لباكو.

وقال فيدان: "ننتظر من الولايات المتحدة عدم الاستمرار في عرقلة القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي (بشأن فلسطين)".

وحول القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مساء الثلاثاء، قال فيدان: "رأينا عديداً من الدول، التي امتنعت سابقاً عن التصويت على القرار أو كانت ضده، يقف هذه المرة إلى جانب فلسطين".

وفيما يخص العلاقات بين أنقرة ويريفان، أكد فيدان أن بلاده لا ترى أي عقبات أمام التطبيع مع أرمينيا، مضيفاً: "ننتظر استكمال اتفاق السلام بينها وبين أذربيجان".