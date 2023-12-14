أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجهود نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام طويل الأمد في غزة.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الخميس: "أردوغان أحد قادة المجتمع الدولي الذين يلفتون الانتباه إلى المأساة في غزة ويفعلون كل شيء لتحسين الوضع وتهيئة الظروف لتحقيق سلام طويل الأمد".

ولفت إلى أن روسيا مثل تركيا، تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية.

وأكد الرئيس الروسي أنه على اتصال دائم مع نظيره التركي بشأن هذه القضايا، وأن مواقفهما "متقاربة جدّاً".

في السياق نفسه، أكّد أردوغان في أكثر من مناسبة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والانخراط مجدداً في مسار سياسي يفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان ياسين أكرم سريم (نائب وزير الخارجية التركي) صرّح الأربعاء بأن "ما نحتاج إليه في غزة ليست هدنة إنسانية مؤقتة، بل وقف دائم لإطلاق النار".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سريم على هامش مشاركته في اجتماع أُقيم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان: "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ضمن الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح سريم أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبذل منذ فترة مساعي مع نظرائه المكلفين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لـ"وقف المأساة الإنسانية في غزة وإبرام اتفاق سلام شامل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18608 شهداء و50594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.