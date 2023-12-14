أورد موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي الخميس، أن إسرائيل أصدرت تعليمات للمواني في البلاد بحجب بيانات سفنها القادمة والمغادرة، تجنباً لتعرضها لهجمات.

وذكر الموقع أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "أصدر تعليمات عاجلة إلى المواني بإزالة المعلومات المتعلقة بوصول ومغادرة السفن من مواقعها الإلكترونية".

وأشار المجلس إلى أنه بعد أن "يتضح في المستقبل، عدم وجود مشكلات يجب أخذها بعين الاعتبار، سيكون من الممكن العودة على الفور إلى الوضع السابق".

وتأتي التعليمات في أعقاب الهجوم الذي استهدف الاثنين ناقلة الكيماويات النرويجية ستريندا، على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال مضيق باب المندب، عندما أطلقت جماعة الحوثي صاروخ كروز على السفينة.

وكانت السفينة ستريندا تبحر رسمياً من ماليزيا إلى البندقية، ولكن من الموقع الإلكتروني لميناء أشدود، أمكن معرفة أن السفينة النرويجية كان من المقرر لها أن ترسو في إسرائيل في 4 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق "غلوبس".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسب المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة الحوثي مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء،18787 شهيداً و50897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.