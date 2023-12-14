أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الخميس استشهاد 3714 طالباً فلسطينياً وإصابة 5700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ "بداية العدوان" في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

​​​​​​​وفي ذلك اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة متواصلة على غزة، وكثف عمليات اقتحام واعتقال وقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيداً و5429 جريحاً، فيما استُشهد في الضفة 35 طالباً وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82".

كما أفادت بأن "209 معلمين وإداريين استُشهدوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، وفي الضفة أصيب اثنان بجروح واعتُقل أكثر من 65".

وقالت الوزارة إن "278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18608 شهداء و50594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.