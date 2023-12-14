سياسة
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"جنودنا الأبطال".. بن غفير يشيد بإقامة جنود صلاة يهودية بمسجد في جنين
أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإقامة جنود صلاة يهودية بمسجد في جنين شمالي الضفة الغربية، وكتب: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين".
"جنودنا الأبطال".. بن غفير يشيد بإقامة جنود صلاة يهودية بمسجد في جنين
بن غفير يشيد بإقامة جنود إسرائيليين صلاة يهودية بمسجد في جنين / صورة: Reuters
14 ديسمبر 2023

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس بإقامة جنود صلاة يهودية بمسجد في جنين شمالي الضفة الغربية.

ونشر بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تدوينة على حسابه في تليغرام شريط فيديو قصير لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.

وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين".

ولم يُذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها ولكن يظهر الجندي وهو عند محراب المسجد بحذائه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين.

ويُسمَع في خلفية صورة الجندي الإسرائيلي، جندي آخر وهو يقول "نحن في مسجد بجنين".

ثم يبدأ الجندي الآخر بصلاة: "اسمع يا إسرائيل"، أو "شيماع إسرائيل" باللغة العبرية.

و"اسمع يا إسرائيل" هي صلاة لدى اليهود تؤدى في الصباح والمساء.

وقال الجندي عبر مكبر الصوت: "اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد".

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي رسمياً على الشريط الذي جرى تداوله أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية.

​​​​​​​والخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن "عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية ارتفع منذ الثلاثاء، إلى 12 فلسطينياً، سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 287.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها فجّر خلالها 20 منزلاً واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات وفق كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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