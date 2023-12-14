أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 43 إرهابياً الأسبوع الماضي خلال عمليات أمنية ضد تنظيمات إرهابية داخل وخارج البلاد تشمل شمالي كل من العراق وسوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار الإعلامي والعلاقات العامة لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك الخميس، في العاصمة أنقرة.

وقال أكتورك إن 43 إرهابياً حُيّدوا الأسبوع الماضي في العمليات داخل البلاد وخارجها بما في ذلك شمال العراق وسوريا، ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وبخاصة تنظيم PKK/PYD/YPG وداعش وكولن.

وأضاف أن الجيش التركي دمر 13 هدفاً بينها كهوف ومخابئ ومستودعات بغارات جوية في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري على معاقل تنظيم PKK الإرهابي بمناطق هاكورك وقنديل ومتينا شمال العراق.

وأوضح أن الغارات المذكورة أسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين بينهم قيادات في التنظيم.

وأشار إلى أن القوات التركية تتصدى لمحاولات تنظيم PKK/YPG لشن هجمات على المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا لزعزعة أمن واستقرارها.

وبيّن أنه جرى تحييد 19 إرهابياً خلال الأسبوع الماضي في أثناء تصدي القوات التركية لسبع هجمات على المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا، وأضاف: "قواتنا تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

ورداً على سؤال حول إجراء الولايات المتحدة الأمريكية مناورات مشتركة مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، قال أكتورك إنهم يتابعون أنشطة واشنطن مع التنظيم الإرهابي من كثب في سوريا.

وتابع: "ننتظر من الولايات المتحدة أن تنهي كل الدعم والمساعدات التي تقدمها للتنظيم الإرهابي، وأن تقدم دعماً صادقاً لحربنا ضد الإرهاب".