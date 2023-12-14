سياسة
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خلال أسبوع.. الدفاع التركية: تحييد 43 إرهابياً داخل البلاد وخارجها
قال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن الوزارة حيّدت 43 إرهابياً خلال الأسبوع الماضي عبر عمليات استهدفت تنظيمات إرهابية داخل البلاد وخارجها.
خلال أسبوع.. الدفاع التركية: تحييد 43 إرهابياً داخل البلاد وخارجها
المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك يعلن خلال مؤتمر بأنقرة تحييد 43 إرهابياً خلال أسبوع / صورة: AA 
14 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 43 إرهابياً الأسبوع الماضي خلال عمليات أمنية ضد تنظيمات إرهابية داخل وخارج البلاد تشمل شمالي كل من العراق وسوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار الإعلامي والعلاقات العامة لوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك الخميس، في العاصمة أنقرة.

وقال أكتورك إن 43 إرهابياً حُيّدوا الأسبوع الماضي في العمليات داخل البلاد وخارجها بما في ذلك شمال العراق وسوريا، ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وبخاصة تنظيم PKK/PYD/YPG وداعش وكولن.

وأضاف أن الجيش التركي دمر 13 هدفاً بينها كهوف ومخابئ ومستودعات بغارات جوية في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري على معاقل تنظيم PKK الإرهابي بمناطق هاكورك وقنديل ومتينا شمال العراق.

وأوضح أن الغارات المذكورة أسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين بينهم قيادات في التنظيم.

وأشار إلى أن القوات التركية تتصدى لمحاولات تنظيم PKK/YPG لشن هجمات على المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا لزعزعة أمن واستقرارها.

وبيّن أنه جرى تحييد 19 إرهابياً خلال الأسبوع الماضي في أثناء تصدي القوات التركية لسبع هجمات على المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا، وأضاف: "قواتنا تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

ورداً على سؤال حول إجراء الولايات المتحدة الأمريكية مناورات مشتركة مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، قال أكتورك إنهم يتابعون أنشطة واشنطن مع التنظيم الإرهابي من كثب في سوريا.

وتابع: "ننتظر من الولايات المتحدة أن تنهي كل الدعم والمساعدات التي تقدمها للتنظيم الإرهابي، وأن تقدم دعماً صادقاً لحربنا ضد الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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