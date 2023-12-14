ألقت كاتبة إسرائيلية الضوء الخميس على روايتين تشيران إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طبّق بروتوكول هانيبال بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعية إلى تحقيق فوري في هذه الأحداث.

و"هانيبال" بروتوكول عسكري مثير للجدل يُنسَب استخدامه إلى الجيش الإسرائيلي منذ اعتماده رسمياً عام 2006، وينص على السماح للوحدات الميدانية بضرب الآسرين بالأسلحة الثقيلة وإن أدّى ذلك إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين، لمنعهم من مغادرة موقع الحدث برفقة أسرى.

وعاد البروتوكول إلى الواجهة بعد أسر فصائل فلسطينية بغزة عشرات الإسرائيليين، بينهم عسكريون برتب رفيعة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعود أول صياغة له إلى عام 1986، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت ألغاه في يونيو/حزيران 2016.

وتساءلت الكاتبة الإسرائيلية نوعا ليمون في مقال بصحيفة "هآرتس" عمّا إذا كانت إسرائيل "طبقت توجيه هانيبال في حادثة احتجاز رهائن إسرائيليين في كيبوتس (مستوطنة) بئيري في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وفي ذلك اليوم شنّ مئات المنتسبين إلى حركة حماس هجوماً مفاجئاً على 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وكتبت ليمون: "روايات الناجين من حادثة احتجاز الرهائن في بئيري في 7 أكتوبر/تشرين الأول تعطي الانطباع بأن الجيش الإسرائيلي استخدم ما يسمى توجيه هانيبال مع الأشخاص الذين تحتجزهم حماس رهائنَ داخل أحد المنازل في الكيبوتس".

وأشارت إلى أنه "عند تنفيذه، يسمح توجيه هانيبال للجيش بتعريض جندي للخطر في سبيل منع اختطافه".

وأضافت: "وفقاً لتقرير في قناة أخبار 12 الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع حول وضع الرهائن في بئيري، فإنه بعد عدة ساعات من المعارك بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس، التي شهدت استخدام أسلحة خفيفة مضادة للدبابات، خرج إرهابي من المبنى مع الرهينة ياسمين بورات وأطلق سراحها".

وتابعت بأن "بورات قالت إن الشرطة الخاصة بمكافحة الإرهاب استجوبتها بعد ذلك وأخبرتهم أن نحو 40 إرهابياً و14 رهينة مدنية في المنزل"، وفق ما ورد في المقال.

ولفتت إلى أنه "في نهاية المطاف، وصل الجنرال باراك حيرام لتولي قيادة المنطقة، وعندما علّق أحد الجنود على القتال قائلاً: باراك هذا عار، أجاب: أعرف. وبعد ذلك أطلقت دبابة كانت متمركزة بالقرب من المنزل قذيفتين، إحداهما على الأرض والأخرى على السطح".

وقالت: "من بين الرهائن الـ14 الذين كانوا بالداخل طفلان، لم تنجُ سوى هداس داغان، وظهرت أول رواية عامة لبورات عن الحادثة بعد يومين وتحقق منها لاحقاً داغان".

وتساءلت ليمون: "لماذا لا يُنظر إلى هاتين الروايتين اللتين يبدو أنهما تقولان إن قواتنا أمطرت قذائف الدبابات ونيران أخرى على منزل كان فيه مدنيون إسرائيليون محتجزون رهائن، على أنهما صادمتان؟ 3 إجابات محتملة".

وتابعت: "الأولى هي أنه نظراً إلى عمق الحزن والغضب الذي سببته أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، فلا يوجد اهتمام كبير بمحاسبة أولئك الذين هبّوا لإنقاذ ضحايا المذبحة".

وبيّنت أنه "حتى داغان، التي قُتل زوجها في الحادثة، تجنبت انتقاد منقذيها. وقالت: ضحى الناس بحياتهم من أجل إنقاذنا، لا أستطيع إلا أن أشكر أولئك الذين كانوا هناك وقاتلوا من أجلي".

وأضافت: "الإجابة الثانية المحتملة تتعلق الخوف من أن الاعتراف بما حدث إعلامياً لن يخدم إلا من ينكرون وقوع المجزرة (أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول)"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن "منظمات سارعت إلى استغلال التقارير المتناقلة عن تعرّض المدنيين للأذى عن طريق الخطأ بنيران غير مباشرة لمحاولة الادعاء بأن إسرائيل، لا حماس، هي المسؤولة عن غالبية الوفيات بين المدنيين".

فيما رأت أن "الإجابة الثالثة تتعلق بالروح السائدة في الجيش والمجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، التي ربما أثّرت على عملية صنع القرار في الميدان وعلى المزاج العام".

وأوضحت أنه "على الرغم من أن توجيه هانيبال لا ينص على إمكانية قتل جندي لمنعه من الوقوع في أيدي العدو، فإن عديداً من الضباط والجنود في الميدان يفسرونه بهذه الطريقة".

وأشارت ليمون إلى أنه "يجب أن نضيف إلى تلك القواعد الفضفاضة التي يطبقها الجيش الإسرائيلي بشأن إطلاق النار، التي شهدنا عواقبها المأساوية في مقتل المدني الإسرائيلي يوفال دورون كيستلمان على يد جندي خارج الخدمة في موقع هجوم إرهابي (الشهر الماضي بالقدس الغربية)"، الذي قتله لاعتقاده أنه "مسلّح فلسطيني".

وقالت إن "التصورات في الجيش والمجتمع يُغذي بعضها البعض، وينبغي دراسة عواقبها".

لكن ليمون اعتبرت أنه "لا ينبغي أن نسمح للسببين الأولَّين أن يمنعا إجراء فحص جدي للأحداث التي جرت في بئيري".

وأردفت: "يجب أن نحدد بالضبط ما حدث في ذلك اليوم، فهل اتُخِّذ قرار بالقضاء على الإرهابيين حتى لو رافق ذلك خطر كبير بقتل الرهائن أيضاً؟ هل طُبِّق توجيه هانيبال على المدنيين؟"، حسب المقال.

وأضافت: "يجب إجراء تحقيق ومناقشة عامة الآن، بغض النظر عن مدى صعوبتها".

ووفق إحصائيات إسرائيلية قتلت حماس في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت عشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.​​​​​​​​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء،18787 شهيداً و50897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.