قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الضغط الدولي على السلطة الفلسطينية لتغيير قيادتها وتكثيف الإصلاحات تشتيت عن ضرورة التوصل إلى أفق سياسي لإرساء أسس السلام بعد حرب غزة.

ودعا اشتية خلال مقابلة مع رويترز إلى تدخل دولي لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود قائلاً إن الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر نفوذ إقليمي فشلت حتى الآن في استخدام نفوذها بفاعلية.

وقال اشتية: "ما نحتاج إليه هو غد لجميع الأراضي الفلسطينية. ما نحتاج إليه هو أن نشهد انتهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتجسيد وتنفيذ حل الدولتين".

ولا يزال الغموض يحيط بخطط مستقبل غزة بعد أن تنهي قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها المتواصل منذ أسابيع، لكن أطرافاً دولية تدعم تكليف السلطة الفلسطينية بدور بارز. وتمارس السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي حكماً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.

غير أن السلطة التي تأسست في أعقاب توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993 تتعرض لاتهامات بانعدام الكفاءة والفساد وتضغط عليها واشنطن من أجل تغيير قيادتها.

ودأب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على القول إن واشنطن ترى أن حل إقامة دولتين، دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.

لكنه يضغط على عباس لمكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني ودعم حرية الصحافة وضخ دماء جديدة في قيادة السلطة التي يتراجع دعم الفلسطينيين لها منذ أعوام.

وقال اشتية إن السلطة الفلسطينية وضعت بالفعل مقترحاتها للإصلاح، وإن التركيز على التحديات الداخلية تشتيت، واشتية حليف مقرب لعباس وشارك في فريق التفاوض الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

وتابع: "ما نريده هو منحنا أفقاً سياسياً"، مضيفاً أن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ممارسة الضغوط الضرورية على إسرائيل لتفي بتعهدات السلام التي قطعتها.

وأردف: "حينما يأتي الأمريكيون إلى هنا، لا يملكون ما يقدمونه. وحينما لا يملكون ما يقدمونه، يبدؤون التحدث عن ضخ دماء جديدة في السلطة الفلسطينية".

"تناقض"

وقال اشتية إن رفض الولايات المتحدة السماح للأمم المتحدة بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحثّها، في الوقت نفسه، إسرائيل على حقن دماء المدنيين في غزة ليس سوى "تناقض".

وأضاف أن "هذا تناقض ينبغي ألّا يكون حاضراً. يمكن للولايات المتحدة ممارسة ضغوط جادة على الإسرائيليين، يمكن للولايات المتحدة أمر إسرائيل بوقف الحرب".

وتأتي تعليقات اشتية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة رسمياً حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من المطالبة بوقف إطلاق النار على الرغم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الحرب المستمرة منذ شهرين قد تشكّل تهديداً عالمياً.

وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "المطلوب اليوم من مجلس الأمن هو أن يقول، مع تقديم جدول زمني شديد الوضوح، إن الاحتلال الإسرائيلي الواقع على الأراضي الفلسطينية منذ 1967 ينبغي أن ينتهي. هذا هو المخرج الوحيد".

وطالب اشتية بوقف فوري لإطلاق النار، قائلاً: إن سكان غزة يواجهون مجاعة، وإن من الضروري إسقاط شحنات غذائية طارئة من الجو لتفادي وقوع كارثة.

وتابع: "يتضور شعبنا جوعاً. لا مستلزمات طبية، ولا غذاء".

وتصرّ إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان ألا يتكرر هجوم حماس الذي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز 240 رهينةً واقتيادهم إلى غزة.

وقال اشتية: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وبلينكن ومسؤولين أمريكيين آخرين تحدثوا "بلغة سياسية جيدة جداً" عن حل إقامة الدولتين وإنهاء الاحتلال، لكن الدعم الشفهي غير كافٍ.

وأضاف: "ما نحتاج إليه حقاً من الولايات المتحدة هو أيّ نوع من الإجراءات القابلة للتنفيذ نحتاج من واشنطن إلى أن تتحرك؟ لا أن تتحدث فحسب، كثيرة هي الإجراءات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها لكنها لا تتخذها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء،18787 شهيداً و50897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.