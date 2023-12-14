أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس تدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، وقتل 36 جندياً خلال الأيام الثلاثة الماضية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث كتائب القسام أبو عبيدة، عبر منصة تليغرام، وسط تصاعد الاشتباكات في محاور متعددة من شمال القطاع إلى جنوبه .

وأفاد البيان بأن مقاتلي القسام "تمكنوا خلال الساعات الـ72 الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، إضافة إلى قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود" الإسرائيليين الآخرين بين قتيل وجريح.

وأضاف أن المقاتلين تمكنوا أيضاً من "الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم" إثر استهدافهم والاشتباك معهم من مسافة صفر إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم.

وزاد أن مسلحي القسام "استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية الإسرائيلية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة".

من جهتها أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام الذراعان العسكريتان لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس في بيانات منفصلة الخميس، استهداف آليات وجنود إسرائيليين بعدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت القسام إن مسلحيها "استهدفوا 4 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وفي بيان ثانٍ، أوضحت أن مسلحيها استهدفوا "3 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف الياسين 105 في شارع اليرموك بمدينة غزة".

وفي بيان مقتضب ثالث قالت: "كتائب القسام تدك تحشدات آليات العدو المتوغلة شرق وشمال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون"، دون توضيح عددها.

من جهتها قالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "أوقعنا في عملية مع القسام 6 من جنود العدو (الإسرائيلي) بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا به في حي الشجاعية".

وفي محور الجنوب، قالت سرايا القدس إنها قصفت "في عملية مشتركة مع القسام تجمعات العدو شرق خانيونس (جنوب) وأوقعت بهم إصابات مباشرة"، دون ذكر عددها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.