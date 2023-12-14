قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنهم استطاعوا فضح واكتشاف نحو 150 كذبة قدمتها إسرائيل منذ بداية حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح ألطون خلال مقابلة مع قناة NTV التركية مساء الخميس، أن تركيا كشفت أكاذيب إسرائيل التي تحاول خداع الناس من خلال ما تصوره عبر وسائل الإعلام، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت ألطون إلى أن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية استطاع اكتشاف نحو 150 كذبة لإسرائيل ودحضها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد ألطون أن "جهود إسرائيل سيكون لها في نهاية المطاف آثار سلبية في السلام العالمي".

وأوضح المسؤول التركي أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تحاول إسرائيل ذبح المدنيين والنساء الأبرياء والشيوخ والصحفيين، والتغطية على الحقيقة، كما تحاول مواصلة سياسة الأكاذيب والتضليل أمام أعين العالم".

وأضاف ألطون "أنشأنا فريق عمل في مركز مكافحة التضليل بمجرد أن بدأت المجازر الإسرائيلية، أنشأنا وحدة مهمتها كشف المعلومات المضللة التي تقدمها إسرائيل عبر مختلف القنوات، وكشف الأكاذيب وتوضيح الحقيقة".

وأكد ألطون أن ما يفعله هذا الفريق من كشف للأكاذيب الإسرائيلية ودحضها بالأدلة والبراهين، أحدث تأثيراً كبيراً في العالم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18608 شهداء و50594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.