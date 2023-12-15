سياسة
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الخارجية التركية تدين بشدة استفزازات جنود الاحتلال في مسجدٍ بجنين
أدان متحدث وزارة الخارجية التركية بشدة استفزازات جنود إسرائيليين أدوا صلوات تلمودية داخل مسجد بمخيم جنين. ودعا إلى معاقبتهم بأشد العقوبات.
الخارجية التركية تدين بشدة استفزازات جنود الاحتلال في مسجدٍ بجنين
متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

أدان متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي بشدة استفزازات جنود إسرائيليين دخلوا مسجداً بمخيم جنين شمال الضفة الغربية وأدوا طقوساً تلمودية فيه.

وقال كتشالي في تدوينة عبر منصة إكس الخميس: "ندين بشدة استفزازات الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا مسجداً (في جنين) وتجاهلوا حرمة أماكن العبادة".

وأضاف: "نأمل في أن تتوقف الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشرقية والضفة الغربية في أقرب وقت، ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون الاستفزازات بأشد العقوبات".

وأشار إلى أن "المنطقة بحاجة إلى مزيد من السلام، لا إلى مزيد من العنف"، مبيناً أن التوترات مرتفعة للغاية بسبب إرهاب المستوطنين وضغوط وهجمات قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نشر عبر حسابه في تليغرام صباح الخميس، فيديو قصيراً لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.

وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين"، دون أن يذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها، ولكن يظهر الجندي وهو عند المحراب بحذائه.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين، قبل أن ينسحب عصر الخميس بشكل كامل منه، فجّر خلالها 20 منزلاً واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات وفق كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، تزامناً مع حرب مدمرة يشنّها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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