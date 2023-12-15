سياسة
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ألطون: أردوغان دعا في اتصال مع نظيره الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بأن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا نظيره الأمريكي جو بايدن إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وأنه "كشف مرة أخرى عن أطروحاته والحقيقة التي رددها بقوة أمام العالم أجمع".
ألطون: أردوغان دعا في اتصال مع نظيره الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
ألطون: كشف رئيسنا الموقر مرة أخرى عن أطروحاته والحقيقة التي رددها بقوة أمام العالم أجمع / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت.

جاء ذلك في تصريح ألطون مساء الخميس في مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية، تطرق فيها إلى اتصال الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي.

وأشار إلى أن الاتصال جاء من الجانب الأمريكي، قائلاً: "السيد بايدن اتصل برئيس جمهوريتنا، وهنا كشف رئيسنا الموقر مرة أخرى عن أطروحاته والحقيقة التي رددها بقوة أمام العالم أجمع".

واستغرق الاتصال نحو ساعة، حسب ألطون، وبيّن أن الوحشية والإبادة الجماعية والقمع الذي تمارسه إسرائيل شكّلت القضية الأهم على الساحة في الفترة الراهنة.

وبيّن أن الرئيس أردوغان لفت خلال الاتصال إلى استشهاد 19 ألف شخص في غزة ثلثهم من النساء والأطفال، ودعا بايدن إلى إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت وسط استمرار قصف المدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد، واستمرار مجزرة بهذا الحجم.

والخميس، تلقى الرئيس أردوغان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بحثا خلاله تطورات الحرب على قطاع غزة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وعملية انضمام السويد إلى حلف الناتو، بالإضافة لقضية طائرات F16.

وأكد الرئيس أردوغان لنظيره الأمريكي جو بايدن أن سحب واشنطن دعمها غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن "تعميق الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها قد يكون له عواقب إقليمية وعالمية سلبية"، مؤكداً أن إنشاء آلية الضامن التي اقترحتها تركيا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس هو الحل الدائم للقضية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"،

مصدر:TRT عربي - وكالات
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