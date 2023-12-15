سياسة
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شاهد | الاحتلال يفشل في اغتيال مقاومين في مخيم بلاطة بنابلس بعد قصف سيارتهم
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة استطلاع، مركبة تقلّ مقاومين فلسطينيين في مخيم بلاطة بنابلس، تمكنوا من الفرار والنجاة. فيما فجّر وهدم منزلَين لأسيرَين في قرية عوريف قبل الانسحاب منها.
شاهد | الاحتلال يفشل في اغتيال مقاومين في مخيم بلاطة بنابلس بعد قصف سيارتهم
المركبة الفلسطينية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة (المصدر: متداول / Others
15 ديسمبر 2023

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، وفجّر منزلاً وهدم آخر في قرية عوريف، قبل الانسحاب منها.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبة فلسطينية يستقلها 3 شبان قرب شارع عمان، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع. ثم عاد وأطلق صاروخاً آخر في أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق.

وأشار الشهود إلى أن الطائرة أصابت المركبة بعد أن تمكن مَن بداخلها من الفرار.

كما أفاد مراسل TRT عربي نقلاً عن شهود عيان، أن إشارة وردت للمقاومين تفيد بدخول سيارة للمستوطنين إلى قبر يوسف في شارع عمان، وعندما توجهت مركبة للمقاومين إلى المكان استهدفتها طائرة الاستطلاع.

وأضاف المراسل أن الطائرة قصفت 3 مواقع بمخيم بلاطة في أثناء ملاحقتها للمقاومين وتسببت بدمار كبير في عدة مواقع بالمخيم.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة طائرات الاستطلاع لقصف مقاومين فلسطينيين ومواقع في الضفة الغربية المحتلة.

من جانب آخر، انسحبت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، من قرية عوريف جنوب نابلس، بعد هدم وتفجير منزلَين لعائلتي أسيرَين.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت قرية عوريف وحاصرت منزل عائلة المعتقل صبّاح وأجلت العائلة بالقوة كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجّر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق يسكن فيها أربع عائلات من 16 فرداً".

وأضافت الوكالة أنه "في وقت لاحق هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي".

يذكر أن صبّاح والصفدي اعتقلا بذريعة تقديمهما المساعدة في تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين، بالقرب من قرية اللبن الشرقية.

وتصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها إسرائيل في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وتابعت وفا أن القوات الإسرائيلية داهمت أيضاً المجلس القروي وعدة منازل، قبل أن تعتقل 3 فلسطينيين، عقب تفتيش منازلهم.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية قتل خلالها 287 فلسطيناً وأصيب آخرين، فيما اعتقل أكثر من 4400 فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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