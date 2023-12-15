سياسة
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تل أبيب تتوقع حرباً طويلة في غزة وبايدن يحذرها من استهداف المدنيين
حذرت إسرائيل من أنها قد تستمر بعدوانها على قطاع غزة لـ"أكثر من بضعة أشهر"، بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، تل أبيب إلى أن تكون أكثر حرصاً على عدم قتل المدنيين في هجماتها المتواصلة على قطاع غزة.
تل أبيب تتوقع حرباً طويلة في غزة وبايدن يحذرها من استهداف المدنيين
شهداء وجرحى إثر غارات اسرائيلية على مخيم الشابورة في رفح / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

حذّرت إسرائيل الخميس من أنّ حربها ضدّ حركة حماس في غزة "ستستغرق أكثر من بضعة أشهر".

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "سيتطلّب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكنّنا سننتصر وسندمّرهم".

وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض عن أمله في أن تتوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، فيما حضّ الرئيس جو بايدن الدولة العبرية على بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة.

وقال بايدن: "أريد من إسرائيل التركيز على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، عليهم أن يستمروا في ملاحقة حماس، لكن عليهم أن يكونوا حذرين بشأن المدنيين".

استيلاء على المساعدات

والخميس، حذّرت الأمم المتحدة من "انهيار النظام المدني" في قطاع غزة الذي ينزلق إلى أزمة إنسانية عميقة، قائلة إن الجوع واليأس يدفعان السكان إلى الاستيلاء على المساعدات التي تدخل أساساً إلى القطاع بكميات محدودة للغاية.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث نزح 85% من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "حيثما ذهبنا نجد الناس يائسين وجائعين ومذعورين".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح "يواجهون ظروفاً كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل الملاجئ وخارجها (...) كما أن غياب المراحيض يزيد خطر انتشار الأمراض" خصوصاً عندما تسبب الأمطار فيضانات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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