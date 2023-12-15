سياسة
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مقتل جندي في جيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة
أعلن جيش الاحتلال أن أحد جنوده قُتل وأُصيب 4 آخرون خلال الاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.
مقتل جندي في جيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة
جنود إسرائيليون بالقرب من المناطق الحدودية مع شمال قطاع غزة / صورة: AP
15 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "سمح بنشر اسم الرقيب عوز شموئيل إردي (19 عاماً) وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، الذي قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة".

وأضاف البيان أن ضابطاً في لواء جولاني وجنديا في قوات الاحتياط بكتيبة الهندسة أصيبا بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي القطاع.

كما أشار إلى إصابة ضابط مدرعات احتياط وجندي احتياط بالكتيبة (2855) بجروح خطيرة خلال القتال جنوبي القطاع.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، إصابة 8 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك جنوبي وشمالي القطاع.

وقال في بيانٍ: "4 مقاتلين من كتيبة الهندسة 603 فيلق الهندسة القتالية، ومقاتلان من وحدة ماجلان 212 أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "أصيب أيضاً ضابط في الكتيبة 82 من تشكيل سار مجولان بجروح خطيرة، خلال معارك شمال قطاع غزة".

وأفاد البيان بأن "المقدم شاهار بركائي من الكتيبة 12 من لواء جولاني، أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة، في جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف صباح الخميس عن إصابة 29 ضابطاً وجندياً بالمعارك في غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين، منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 648، والقتلى إلى 116.

وخلّفت الحرب المدمرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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